Apple : un casque AirPods Max en or à 88 000 euros chez Caviar

L’accessoiriste russe Caviar est plutôt habitué à transformer les iPhone en produits luxueux en ajoutant des pierres précieuses et de l’or, mais il s’attaque cette fois-ci au casque haut de gamme d’Apple.

AirPods Max Caviar – Crédit : LetsGoDigital

Chez Caviar, on peut trouver des produits comme un iPhone 11 Pro avec un vrai morceau du pull de Steve Jobs à l’intérieur, et on pourra bientôt aussi acheter une édition Caviar du Samsung Galaxy S21 Ultra en or massif pour 63 000 euros.

Le casque AirPods Pro Max de Caviar est plaqué or

Caviar va vendre ce produit pour environ 88 000 euros sur son site officiel. Il sera disponible en deux couleurs, blanc et noir. Il s’agit du AirPods Pro Max classique vendu par Apple, mais Caviar le personnalise à sa manière. Le casque est donc toujours compatible avec Siri et dispose de 20 heures d’autonomie.

Ainsi, on retrouvera par exemple du cuir de crocodile sur l’arceau, ou encore de l’or 18 carats sur chacune des oreillettes et sur la couronne Digital Crown. Au total, ce sont 830 grammes d’or qui recouvrent le casque. En conséquence, le casque doit peser plus d’un kilo, ce qui n’est pas forcément très confortable pour une utilisation au quotidien. Le kilogramme d’or se négocie actuellement autour de 50 000 euros sur le marché. Le prix de vente de 88 000 euros peut donc s’expliquer par la main-d’œuvre et les heures de travail que nécessite la personnalisation du casque.

Comme Apple n’a pas estampillé le casque avec son logo en forme de pomme, Caviar a décidé d’apposer son propre logo sur les oreillettes. Il sera vendu dans une boîte luxueuse avec l’étui d’Apple pour le ranger et le recharger. En raison de la quantité d’or utilisé pour concevoir le produit, un seul casque de chaque couleur sera disponible à la vente sur le site de Caviar. Vous pourriez faire partie des deux seuls propriétaires au monde d’un AirPods Max en or. Le casque classique est en vente depuis le 15 décembre, à la Fnac, sur le site officiel d’Apple et chez tous les revendeurs tiers.

Source : LetsGoDigital