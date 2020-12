Samsung Galaxy S21 Ultra : une édition Caviar en or massif pour 63 000 euros

Le dos de ce Galaxy S21 Ultra est décoré par Caviar avec de l’or massif brillant. On peut distinguer le nombre « 21 » ainsi que le logo de Caviar en bas du téléphone.

Samsung Galaxy S21 Ultra en or massif Caviar – Crédit : LetsGoDigital

Caviar est habitué à concevoir des téléphones avec des matériaux hors de prix. Nous avions déjà pu voir un iPhone XS Max et une Apple Watch à 21 000 dollars, ou encore un iPhone 11 Pro reprend les lignes du Cybertruck avec une coque en titane pour 7000 €. Caviar a même fabriqué un iPhone 11 Pro avec un vrai morceau du pull de Steve Jobs à l’intérieur, sous la pomme au dos du smartphone.

De l’or 18 carats pour le Galaxy S21 Ultra

Caviar utilisera un Galaxy S21 Ultra classique, dont nous connaissons déjà toutes les caractéristiques techniques, comme base pour concevoir ce modèle luxueux. En effet, on retrouvera à l’avant un écran 6,8 pouces avec un poinçon abritant une caméra frontale de 40 MP. Le téléphone comprendra un processeur Exynos 2100 et une batterie imposante de 5000 mAh.

Seul le dos du téléphone est modifié. Les artisans ajouteront de l’or massif puis graveront le nombre « 21 » avec des lasers. De plus, on retrouve en bas à droite une partie noire avec le logo de Caviar, qui sera symétrique avec l’imposant module photo du téléphone. Grâce à l’épaisse couche d’or massif, le module photo ne ressort plus autant par rapport au dos du smartphone. Cela permettra au téléphone d’être plus équilibré une fois posé à plat sur une table.

Caviar vendra ce téléphone à partir de 77 230 dollars (environ 63 000 euros) pour le modèle 128 Go après l’annonce du Galaxy S21 Ultra le 14 janvier prochain. À un tel prix, on aurait pu s’attendre au modèle 512 Go. Le smartphone sera livré dans un emballage de luxe, à la hauteur du produit qu’il contient. Ce produit n’est pas accessible de tous, mais il fera sans aucun doute des jaloux si un client décide de l’utiliser en tant que téléphone personnel.

Source : LetsGoDigital