Vision Pro : ces applications très populaires ne seront pas disponibles au lancement

A quelques jours de sa sortie, les mauvaises nouvelles s’accumulent pour le Vision Pro. Alors que les premiers tests ont révélé un casque trop lourd et inconfortable, nous venons d’apprendre qu’un grand nombre d’applications seront absentes au lancement. En l’occurrence, Netflix a déjà confirmé qu’il ne proposerait pas d’application native sur l’appareil “d’informatique spatiale” cher à Tim à Cook. Il faudra ainsi se rendre sur Safari pour lancer la version Web de la plateforme de streaming.

Le N rouge est loin d’être la seule application populaire à snober le Vision Pro. Comme le révèle MacStories, de nombreux services manquent à l’appel. Sur les 46 applications les plus populaires de l’App Store, aucune n’aura droit à une déclinaison native pour visionOS, le système d’exploitation du casque pommé. Et seul un tiers des applications sera accessible via le mode de compatibilité.

Quelles applications seront absentes du Vision Pro au lancement ?

Si Apple a promis qu’une myriade d’applications seront compatibles avec son casque, de grands absents sont pour le moment à déplorer :

Spotify

Facebook

WhatsApp

Instagram

Threads

TikTok

ChatGPT

Snapchat

Amazon

Google

Gmail

Chrome

Google Agenda

YouTube

YouTube Music

Cette liste n’est toutefois pas définitive. D’ici à la sortie, certains éditeurs devraient déployer un support dédié au Vision Pro pour offrir leurs services aux utilisateurs du casque. On pense notamment à TikTok dont la compatibilité a déjà été confirmée par Apple. Une application dédiée au casque devrait ainsi apparaître sous peu dans les rayons de l’App Store.

En revanche, YouTube et Spotify ne seront pas de la partie, comme le révèle Bloomberg. Il n’y aura ni application native, ni application iPad compatibles avec le Vision Pro. Les utilisateurs devront par conséquent ouvrir Safari pour accéder aux deux services. A l’instar de Netflix, l’expérience sera ainsi loin d’être optimisée.

Pour mémoire, le casque de réalité mixte d’Apple sera disponible le 2 février prochain uniquement sur le marché américain. Il sera vendu à partir de 3499 dollars. Après cette première phase de commercialisation, le produit devrait s’exporter dans d’autres pays.

Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, Apple pourrait ainsi lancer le Vision Pro sur d’autres marchés avant l’édition 2024 du WWDC programmée pour juin. D’après Bloomberg, la Chine, le Canada et le Royaume-Uni seraient les premiers pays éligibles après les Etats-Unis.