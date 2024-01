Apple Vision Pro : les premiers tests révèlent un casque trop lourd et inconfortable

L’ordinateur spatial d’Apple, le Vision Pro, doit sortir au début du mois de février aux États-Unis. Les premiers retours au sujet du casque RV/RA sont sortis et ils sont plutôt mitigés. Il est possible que l’appareil ait un gros défaut : celui de provoquer des maux de tête chez ses utilisateurs.

©Apple

Le Vision Pro, le casque de réalité mixte d’Apple, pourrait ne pas être le succès que l’entreprise attend. L’ordinateur spatial que Tim Cook refuse de qualifier de casque de réalité virtuelle pourrait être un fardeau pour ses utilisateurs.

En plus de devoir passer par un véritable parcours du combattant lors de l’achat, il semblerait qu’une démo de 25 minutes soit obligatoire quand on achète le casque en Apple Store. Le Vision Pro serait très inconfortable.

Selon des tests récents, le dispositif RA/RV de la firme de Cupertino serait à l’origine de maux de tête chez ses utilisateurs, un comble pour un appareil vendu à prix d’or. Pour rappel, le Vision Pro, qui pourrait sortir en France avant juin et le 2 février aux États-Unis, se vend tout de même 3500 dollars (soit 3217 euros après conversion).

Le Vision Pro donnerait des maux de tête assez rapidement

Ces maux de tête ne seraient d’ailleurs pas dus à une utilisation prolongée mais pourraient survenir très rapidement. C’est ce que rapporte Victoria Song, journaliste de The Verge, après avoir subi la démonstration de 25 minutes du casque.

La journaliste précise néanmoins que l’expérience a été plus agréable dès le moment où le second bandeau de l’appareil est enfilé. Cela permettrait de mieux soutenir le casque et de répartir son poids trop important sur le crâne des usagers. De plus, la migraine se serait dissipée une fois le casque retiré.

©Apple

Cette information reste malgré tout assez préoccupante. Alors que le Vision Pro est destiné principalement aux travailleurs, le fait qu’il soit inconfortable très rapidement est inquiétant. S’il ne peut pas être porté lors de sessions prolongées (pour le travail ou pour regarder un film) sans être handicapant, l‘intérêt de l’appareil peut être remis en question.

C’est bien dommage, puisque le Vision Pro pourrait offrir une expérience de qualité à ses utilisateurs. En effet, le casque est équipé d’une technologie impressionnante, dont deux écrans 4K ainsi que des puces M2 et R1 pour traiter l’information le plus rapidement possible.

Les retours du Vision Pro sont en demi-teinte

Les premiers retours du casque de réalité mixte d’Apple sont donc apparemment mitigés. Il est possible que cette expérience désagréable soit isolée et réservée à la journaliste. En revanche, cela ne devrait pas encourager les curieux à se procurer le casque à 3500 dollars.

Finalement, en plus d’être difficile à se procurer, d’être (beaucoup) trop cher et de faire subir 25 minutes de démo à ses utilisateurs, le casque pourrait les rendre malades. Ces différents points accumulés n’augurent rien de bon pour Apple.

Il est tout à fait possible, comme dit plus haut, que le casque ne rencontre pas le succès escompté. En espérant que les prochaines versions, ou celles devant être vendues moins chères, ne soient pas accablées par les mêmes défauts que le modèle devant sortir le 2 février.

Source : The Verge