Apple Watch : les appels d’urgences accidentels posent problème aux secours

L’Apple Watch, la montre connectée de la firme de Cupertino dispose d’un bouton permettant d’appeler les secours sur le côté droit. Si une simple pression affiche un écran permettant de passer l’appel, maintenir le bouton même accidentellement lance un compte à rebours avant d’appeler automatiquement.

Crédit : pixabay

En 2018, les employés d’Apple travaillant dans les services réparations et reconditionnement de l’usine en Californie étaient responsables d’une vingtaine d’appels par jour. Sans préciser l’ampleur de la gêne, le capitaine Jim Sutterby déclare recevoir un bon nombre d’appels de personnes qui appuient accidentellement sur le bouton en faisant du sport ou en dormant.

Un problème pour les urgences réelles

Le centre de secours d’Overland Park explique également qu’ils doivent traiter environ 250 appels d’urgence par heure et que les appels accidentels mobilisent des ressources inutilement.

S’il vous arrive de passer un appel accidentel à un service de secours, quel qu’il soit, il est important de rester en ligne afin de signaler votre erreur. Dans le cas contraire, l’opérateur va devoir rester quelques instants à l’écoute ou, si vous avez raccroché sans rien dire, rappeler afin de s’assurer que vous n’êtes pas en danger.

Dans le premier cas, ce sont quelques secondes de perdues, mais qui peuvent dans le second se transformer en minutes et retarder une intervention sur une urgence médicale.

Comment éviter un appel accidentel ?

Il existe plusieurs méthodes pour éviter de passer un appel accidentel aux services d’urgence. La première est de simplement désactiver la fonction. Néanmoins, cette méthode est déconseillée, au-delà du risque de déranger les services d’urgences, la fonction peut réellement être utile en cas de situation d’urgence.

Il est également possible de placer une coque sur la montre, qui en plus d’assurer la protection de l’appareil, rend plus difficile une mauvaise manipulation du bouton latéral. Enfin, il est également possible de personnaliser l’appel d’urgence afin qu’il contacte une personne de confiance plutôt que les secours.

Pour cela, il faut aller dans l’application Santé, cliquer sur ID médical, éditer et ajouter en bas un contact d’urgence. Une fois cette manipulation effectuée, votre téléphone et votre montre appelleront la personne choisie plutôt que le centre de secours. Si cela ne diminue pas les risques d’appels accidentels, ils ne dérangeront pas les services de secours.

Source : appleinsider