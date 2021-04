Des Apple Watch Series 6 et SE reconditionnées sont vendues sur l’Apple Store aux États-Unis

L’offre reconditionnée d’Apple ne concerne pas que les appareils des anciennes générations. En effet, la firme de Cupertino vend désormais des Apple Watch Series 6 et SE reconditionnées sur l’Apple Store. C’est la première fois depuis leur lancement en septembre dernier que les deux montres connectées sont proposées à prix réduit. Pour rappel, l’Apple Watch Series 6 à 429 € a peu innové par rapport à ses prédécesseurs, mais elle a apporté la mesure du taux d’oxygène dans le sang.

L’Apple Watch Series 6 – Crédit : Apple

En ce qui concerne l’Apple Watch SE, la communauté a été agréablement surprise de cette montre connectée abordable qui est en quelque sorte une Series 5 dans une Series 4 pour 299 €. Pour les utilisateurs qui hésitaient encore à franchir le pas et à commander l’une des nouvelles montres d’Apple pour diverses raisons, l’offre reconditionnée est l’occasion idéale. D’ailleurs, n’hésitez pas à consulter notre comparaison entre l’Apple Watch SE et la Series 3 afin de savoir laquelle acheter.

Les Apple Watch Series 6 et SE reconditionnées d’Apple proposent des avantages très intéressants

Apple propose des produits reconditionnés depuis déjà plusieurs années sur sa boutique en ligne, mais cela ne concerne généralement pas les produits les plus récents. Pour les clients, l’avantage d’un appareil reconditionné par Apple et vendu sur l’Apple Store en ligne est sa qualité. En effet, tous les appareils sont complètement testés et nettoyés. Le système d’exploitation est mis à jour si besoin. De plus, la boîte d’emballage, les câbles et les accessoires sont toujours flambant neufs.

Il n’y a pas non plus d’inquiétude à avoir au niveau de la garantie. Apple propose toujours une garantie d’un an en plus de la livraison et du retour gratuits. En France, la page des produits reconditionnés d’Apple ne contient pas d’Apple Watch Series 6 ou SE pour le moment. Nous ne savons pas si et quand elles seront disponibles.

Sur l’Apple Store US, les Apple Watch Series 6 reconditionnées sont vendues jusqu’à 100 $ de moins. Par exemple, une Apple Watch Series 6 GPS avec un bracelet sport blanc est à 599 $ au lieu de 699 $. On trouve également une Apple Watch Series 6 GPS or à 339 $ au lieu de 399 $. Du côté de la Apple Watch SE, la plus grosse réduction pour l’instant est de 50 $ avec un modèle GPS et bracelet sport noir à 309 $ au lieu de 359 $. Bien entendu, les modèles disponibles et les prix changent régulièrement en fonction des produits reconditionnés qu’Apple reçoit.

Source : BGR