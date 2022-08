Apple Watch Series 8 : la montre connectée serait presque identique à la Watch Series 7

Le célèbre leaker @ShrimpApplePro a annoncé sur Twitter que la prochaine montre connectée d’Apple, la Watch Series 8, devrait utiliser le même design que le modèle Series 7 actuel. Sa source n’est autre que celle qui avait déjà dévoilé la montre de 2021.

Apple Watch – Crédit : Unsplash

Contrairement à ce que plusieurs rapports précédents indiquaient, la prochaine Apple Watch Series 8 ne profitera pas toujours du nouveau design avec des bordures plates des iPhone. Cette année encore, Apple aurait fait le choix de conserver le même design que l’Apple Watch Series 7, c’est-à-dire un châssis arrondi. Sur les tailles d’écrans, Apple n’innove pas non plus, puisque deux versions seront disponibles : une en 41 mm et l’autre en 45 mm.

Cependant, la nouvelle Apple Watch Series 8 s’annonce moins résistante que la génération précédente, puisque le modèle de base ne contiendrait plus de titane. Apple se contentera de vendre une version en aluminium en quatre coloris (minuit, lumière, rouge et argent) et une version en acier inoxydable en deux coloris (argent et graphite).

Que sait-on des Apple Watch Series 8 ?

Dans sa série de tweets, @ShrimpApplePro précise également qu’Apple aurait modifié la boîte de la montre, en optant pour une colle plus résistante. À l’ouverture de la boîte, la colle devrait endommager la boîte de manière permanente. Cette mesure devrait empêcher les utilisateurs de sceller la boîte en achetant de nouvelles languettes en plastique pour faire croire que le produit est neuf.

La source n’a pas réussi à repérer de nouveaux capteurs au dos de l’Apple Watch Series 8, mais on sait qu’elle devrait embarquer un capteur de température corporelle capable de détecter si vous avez de la fièvre. Il s’agira probablement de la nouveauté principale sur cette génération.

Enfin, on apprend que la production des montres débutera à la fin du mois d’août, ce qui indique que le lancement devrait avoir lieu d’ici la fin du mois de septembre. Avec ses Apple Watch 41 mm et 45 mm, Apple prévoirait également de lancer une version Pro encore plus grande avec un écran de plus de 2 pouces. Cette dernière sera pensée pour résister aux chocs les plus violents lors de la pratique de sports extrêmes. L’autonomie serait également revue à la hausse.

Source : @ShrimpApplePro