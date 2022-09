Apple Watch Ultra : une (grosse) montre pour les sportifs extrêmes confirmés

Ce mercredi, Apple a sorti ses nouveaux flagships de son chapeau lors de sa traditionnelle keynote de rentrée. En marge de l’iPhone 14 et des AirPods Pro 2, la Pomme a également levé le voile sur sa montre connectée flambant neuve : l’Apple Watch Ultra qui a beaucoup fait parler d’elle ces derniers jours. Elle se destine en priorité aux sportifs sans peur qui cherchent à mesurer avec précision leurs variables d’entraînement avec un produit robuste et performant.

Apple tente ici de grignoter du terrain sur ses concurrents orientés sport comme Garmin que vous pouvez d’ailleurs retrouver dans notre guide d’achat des meilleures montres connectées.

Apple Watch Ultra : une montre plus grande…

Cette Apple Watch est plus imposante que ses grandes sœurs. Renforcé avec du titane pour mieux résister aux chocs et aux rayures, le boîtier de l’Apple Watch Pro mesure 49 mm. Elle peut ainsi regarder de haut les châssis de l’Apple Wach SE (40 ou 44 mm) ainsi que ceux de l’Apple Watch Series 7 (41 ou 45 mm). Une taille accrue qui devrait offrir une meilleure lisibilité sur l’écran. Mais qui risque toutefois de mettre certains poignets sur la touche…

…synonyme d’autonomie plus conséquente

Qui dit boîtier plus gros, dit plus grosse batterie ! On s’attendait ainsi à une autonomie plus conséquente pour l’Apple Watch « Extreme Sports ». Un atout déterminant pour le segment de clients visés par Apple, les athlètes de plein air. Et c’est bel et bien le cas, l’Apple Watch Ultra peut tenir la route pendant 36 heures sur une charge unique. À noter qu’un mode d’optimisation (qui débarquera cet automne) pourrait même pousser son autonomie jusqu’à 60 heures. À titre de comparaison, l’Apple Watch Series 7 peut rester d’attaque pendant à peine 18 heures.

Apple Watch Ultra : une montre très sportive

Cette montre a été conçue spécialement pour « l’endurance et l’expédition » selon les mots d’Apple lors de sa présentation qui assure avoir planché dessus pendant moult années. Globalement, de nouveaux modes d’entraînement et de tracking ont été conçus pour sublimer l’Ultra. Ils bénéficient du nouveaux GPS, calibré pour offrir un suivi plus précis. Et aussi de l’écran qui brille de mille feux (2000 nits).

Qui plus est, un nouveau système détecte plus facilement une personne égarée en pleine nature. Les nageurs et les plongeurs y trouveront aussi leur compte puisque l’Apple Watch Ultra supporte une profondeur de 130 pieds (soit environ 40 mètres). Du reste, des bracelets adaptés à chaque pratique seront notamment proposés, les coureurs pouvant par exemple opter pour un bracelet très fin et léger.

Apple Watch Ultra : un nouveau bouton

C’est un détail notable qui avait attiré l’attention des experts ces derniers jours. Sur le côté droit, on retrouve la traditionnelle couronne numérique qui se niche dans une saillie, un moyen probablement de la protéger des dommages accidentels.

Outre le bouton latéral habituel et la molette crantée, un troisième bouton s’est greffé sur le côté gauche du boîtier de l’Apple Watch Pro. Accès à une application, entrainement spécifique, activation d’une fonctionnalité… L’utilisateur peut lui attribuer la fonction de son choix !

Apple Watch Pro : quel prix ?

L’Apple Watch Ultra est mise à prix à 799 dollars, une sacrée somme. Il est d’ores et déjà possible de la précommander pour une sortie programmée le 23 septembre.