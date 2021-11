The Mandalorian : la saison 3 pourrait inclure des flashs-back sur le passé de Mando

Bébé Yoda et le chasseur de primes Din Djarin avec son armure définitive dans la saison 2 de The Mandalorian (Crédits image : Lucasfilm / Disney)

Attention spoilers : cet article révèle des éléments de l’intrigue des saisons 1 et 2 de la série Star Wars : The Mandalorian.

Un simple rideau bleu, et un homme en costume de Mandalorien pris au téléobjectif. Il a suffit de cette simple photo publiée sur Instagram pour enflammer les fans de la série The Mandalorian, qui ont échafaudé un grand nombre d’hypothèses intéressantes sur la base de ce costume.

Un problème de brillance sur l’armure de Din Djarin met en émoi les fans de Star Wars

Une annonce de recrutement pour des dizaines de figurants en armure a suffi à la communauté de fans de Star Wars pour comprendre qu’une bataille épique serait mise en scène dans la saison 3 de The Mandalorian, actuellement en tournage. Cette fois, c’est la photo d’un seul acteur en armure qui a fuité sur Instagram, révélée par la communauté Bespin Bulletin. De nombreux fans de la saga de George Lucas sont en effet souvent invités pour former l’arrière-plan des différentes séries en tournage, tel que Le Livre de Boba Fett ou encore Obi-Wan.

Certains en profitent pour prendre des clichés ou des vidéos sur place – alors que c’est évidemment interdit. Pourquoi cette simple photo a-t-elle été aussi relayée ? Déjà, parce que la silhouette ressemble beaucoup à celle de Pedro Pascal, l’acteur principal qui joue Din Djarin dans The Mandalorian. Il s’agirait plus sûrement d’une de ses doublures, car malgré le manque de détail, la ressemblance n’est pas frappante. Mais c’est surtout le costume porté par l’acteur qui serait le plus révélateur de l’intrigue de la série, selon les fans.

La saison 3 de The Mandalorian pourrait inclure des flashs-back sur l’enfance et le monde natal de Mando

Sur la photo, le costume de Mandalorien pourrait être celui du héros Din Djarin, surnommé Mando par ses amis. Celui-ci est mat et ses couleurs ne correspondent pas. Or on sait qu’après seulement quelques épisodes de la première saison, le chasseur de primes a obtenu son costume définitif, qu’il a gardé jusqu’à la fin de la saison 2. Fabriquée par l’Armurière, un personnage qui devait mourir dans la saison 1 mais gardée dans la suivante, l’armure est désormais assortie, brillante et fabriquée en acier Beskar, un métal de grande valeur à la résistance exceptionnelle. Rien à voir avec le costume usagé porté par l’acteur dont la photo a fuité.

Selon les fans de la série, c’est le signe que des séquences de flashs-back pourraient être insérées dans la saison 3 en cours de tournage. Ce costume pourrait en effet être la première armure de Mando, avant qu’il ne trouve Bébé Yoda et n’obtienne la récompense associée, à savoir l’acier qui lui a permis de créer son armure définitive. Au dernier épisode de la saison 2 de The Mandalorian, Din Djarin est devenu prétendant au trône de la planète Mandalore. Il ne serait donc pas étonnant que les scénaristes s’intéressent à son enfance et à son monde natal. Cela permettrait au passage de mettre un peu d’ordre aux détails concernant la culture mandalorienne, constituée de clans, de pactes d’honneur et de traditions guerrières.

À lire aussi > The Mandalorian : la remplaçante de Gina Carano a abandonné un projet Star Wars secret

La saison 3 de Star Wars : The Mandalorian est toujours en tournage et devrait être diffusée sur Disney+ à la fin de 2022.

Source : Comic Book