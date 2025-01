Aptera s’associe à Pininfarina pour mettre au point sa nouvelle voiture solaire

Véhicule solaire Aptera – Crédit : Aptera

La voiture solaire, tout comme la voiture volante, est un rêve d’Icare que différents constructeurs ont tenté de réaliser, mais qui s’y sont brulés les ailes.

Sono Motors s’y est essayé en 2022 avec sa voiture solaire Sion, une sorte de fourgon à 25 000 €, mais qui n’a finalement jamais vu le jour, et la même année, une équipe chinoise a dévoilé un prototype, la Tianjin, qui n’a pas abouti. N’oublions pas de mentionner la Stella Terra, le prototype de SUV solaire conçu aux Pays-Bas, qui était prêt à révolutionner le monde de l’automobile avec ses 1000 kms sans recharge électrique.

Finalement, c’est Aptera qui, en 2020, revient sur le devant de la scène (après sa faillite de 2011) pour présenter son concept car de voiture solaire, avec un design plus que futuriste, puisque le véhicule est sur 3 roues et le look fait penser aux motos dans le film de science-fiction Tron… Mais malgré toute la bonne volonté du monde et les meilleurs chercheurs, le développement de cette voiture solaire se fait désirer.

Aptera et Pininfarina s’associent pour finaliser la nouvelle voiture solaire

C’est peut-être ce petit coup de pouce qu’Aptera attendait pour mettre son projet en production. En effet, la voiture semblait en bonne voie de réalisation et pour le prouver, une vidéo de la chaîne YouTube Munro Live, publiée il y a 2 mois, nous dévoilait de nombreux détails techniques.

Aptera insiste sur le fait que le partenariat avec Pininfarina fournit les ressources nécessaires, comme l’accès à la soufflerie de la société située à Turin, en Italie, pour affiner sa conception. Mais rien n’est confirmé au niveau d’une quelconque participation financière.

Crédit : Aptera

Le véhicule est équipé de 700 W de cellules solaires intégrées, permettant à la plupart des conducteurs de rouler quotidiennement sans avoir besoin de se brancher pour recharger.

Au niveau des performances et des détails techniques, la voiture affiche sur le papier une autonomie de 640 km pour une puissance de 128 kW, soit 174 chevaux, pour une montée de 0 à 100 km/h en 4 secondes seulement.

Espérons que ce nouveau véhicule ne se transforme en nouvel échec.