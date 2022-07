Sion : Sono Motors dévoile sa voiture solaire à 25 000 €

Le constructeur munichois de voitures solaires Sono Motors a présenté le design de série de sa voiture électrique solaire Sion. Très abordable, la production devrait démarrer au second semestre 2023.

Sion © Sono Motors

Sono Motors a dévoilé hier soir les spécifications, le design et le prix de sa voiture solaire Sion, qui arrivera sur nos routes d’ici peu. Le véhicule, dévoilé lors d’un événement à Munich, affiche la même conception que les prototypes déjà présentés lors des campagnes de promotion. Ce « fourgon compact » et solaire a ainsi atteint sa phase finale de conception puisqu’il sera construit en série par Valmet Automotive en Finlande et à partir de l’année prochaine.

Sion : un fourgon solaire à 25 000 euros

Les nouveautés se situent surtout dans les détails : la bande lumineuse des phares avant a été repensée et la prise de chargement a été placée au centre, à l’avant. Le design des feux à l’arrière a également été revu et une caméra de recul a été intégrée au design.

L’intérieur a aussi été adapté pour la production en série, avec le même écran d’infodivertissement autonome que l’on avait déjà vu sur les prototypes. Les panneaux solaires ne sont pas seulement placés sur le toit, mais aussi dans la porte, le capot avant et le couvercle du coffre.

Au total, 456 demi-cellules sont intégrées dans le corps. Sono Motors annonce jusqu’à 112 kilomètres rechargeables par semaine, soit environ 5 000 kilomètres par an et 16 kilomètres par jour. « Cela réduit énormément les coûts d’exploitation : les clients doivent recharger la Sion quatre fois moins fréquemment que les voitures électriques comparables », explique la cofondatrice de l’entreprise. « La charge moins fréquente réduit non seulement les coûts, mais constitue également un gros avantage en termes de commodité ».

L’énergie solaire et de charge est stockée dans une batterie LFP de 54 kWh, qui devrait fournir environ 305 kilomètres d’autonomie WLTP. La Sion peut être rechargé jusqu’à 75 kW sur une borne de recharge rapide, tandis qu’un chargeur embarqué bidirectionnel de 11 kW est installé pour la recharge en courant alternatif. Le prix de vente attendu est de 25 125 euros net.

Au total, 37 exemplaires de série vont être produits, dont 16 voitures fonctionnelles dédiées aux essais de réglage et de validation et 21 carrosseries pour divers tests de charge et de collision. La production démarrera en 2023.

Source : Sono Motors