Aquaman 2 : la pétition pour virer Amber Heard du casting dépasse 2 millions de signatures

Au cœur du procès opposant Johnny Depp et son ex-épouse Amber Heard, une pétition lancée il y a quelques années prend de l’importance sur Change.org. Cette pétition demande le départ d’Amber Heard du casting d’Aquaman 2. On entendait déjà des rumeurs de son licenciement du film DC l’année dernière, mais l’actrice controversée joue toujours le rôle de Mera, reine d’Atlantis et femme du super-héros Aquaman interprété par Jason Momoa.

Mera (Amber Heard) dans Aquaman – Crédit : Warner Bros. Pictures

Johnny Depp qui n’incarnera plus jamais Jack Sparrow dans la franchise Pirates des Caraïbes réclame 50 millions de dollars à Amber Heard pour diffamation. Tout a commencé en 2016 lorsque son ex-épouse l’avait accusé de violences verbales et physiques. Depuis, Johnny Depp est victime de boycott à Hollywood. Il a affirmé lors du procès qu’il a été victime de violences conjugales et non le contraire.

La pétition contre Amber Heard va-t-elle avoir un impact sur Aquaman 2 ?

La pétition pour virer Amber Heard du casting d’Aquaman 2 a déjà dépassé les 2 millions de signatures. « Dans son procès de 50 millions de dollars, Johnny Depp décrit de nombreux incidents de violence domestique qu’il a subis aux mains de son (alors) épouse Amber Heard, y compris un incident où elle l’a frappé deux fois au visage et un autre où elle a brisé son doigt avec une bouteille de vodka. Son doigt a dû être chirurgicalement rattaché. Il en portera la cicatrice pour le reste de sa vie », explique la pétition.

À 3 millions de signatures, la pétition deviendra l’une des plus importantes de Change.org. Elle n’est évidemment déjà pas passée inaperçue, mais Warner Bros. Pictures ne semble pas s’en soucier, du moins pour le moment. L’année dernière, le producteur Peter Safran avait assuré que « honnêtement, je ne pense pas que nous réagirons un jour à la pure pression des fans. Vous devez faire ce qu’il y a de mieux pour le film ».

Enfin, nous ne pouvons pas encore savoir si la pétition contre Amber Heard aura un quelconque impact sur Aquaman 2. Le film qui sera plus mature que le premier a d’ailleurs été retardé au 15 mars 2023 alors qu’il devait sortir le 14 décembre 2022.

Source : CBR