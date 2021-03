Aquaman 2 : non, Amber Heard n’a toujours pas été virée

Alors que le tournage du second volet d’Aquaman est prévu à l’aube de l’été 2021, le destin de la comédienne Amber Heard semble désormais scellé. Condamnée pour des actes de violences physiques et psychologiques, la jeune actrice a bien failli se voir privée de son rôle de Mera dans cette suite ultra attendue. Malgré des rumeurs insistantes sur son licenciement, il semblerait pourtant que Heard soit bel et bien de retour dans cette nouvelle aventure. Après le remerciement de Johnny Depp par la Warner, la comédienne semble bénéficier d’un sursis non négligeable.

Aquaman 2 : Amber Heard en sursis ? – Crédit : Warner Bros

Mais pourquoi Amber Heard parvient-elle à bénéficier d’un traitement de faveur ? C’est désormais la question que se posent les fans de la franchise, qui ne comprennent toujours pas la position des studios dans cette affaire, décidément bien sinueuse.

Un sursis pour Amber Heard ?

Visiblement, les prétendus rapports sur le licenciement de la comédienne n’auraient aucune valeur officielle. C’est ce que vient tout juste d’affirmer Ryan Parker à travers les réseaux sociaux. Tout semble donc avoir été monté en épingle, sur la base de simples rumeurs. Si le studio garde la comédienne à ses côtés, son rôle pourrait cependant être voué à de nombreux changements. Le personnage de Mera existera bel et bien, mais serait relégué au second plan, en guise de punition pour la comédienne.

Les fans semblent toujours partagés sur le sujet. Nombre d’entre eux réclament toujours le départ de la comédienne, jugeant son comportement impardonnable. D’autres, au contraire, continuent à offrir un soutien sans faille à l’actrice. Une pétition avait d’ailleurs circulé, récoltant plus d’un million de signatures. Cette dernière réclamait le renvoi effectif de Heard, sans délai.

Reste à savoir si le studio confirmera ou non cette information. Pour l’heure, le tournage continue de se faire désirer. En effet, peu d’informations semblent pour l’heure filtrer sur le contenu même de ce second volet, pourtant très attendu. L’arc narratif semble encore bien flou et la présence de tel ou tel comédien au casting reste toujours en suspend. Dès lors, rien ne dit officiellement qu’Amber Heard fera son retour dans la franchise. Les fans pourront cependant la retrouver dans Justice League, version Snyder, d’ici quelques semaines.

La comédienne, de son côté, continue de confirmer sa présence sur le tournage l’été prochain. Tout le monde attend désormais un communiqué clair et sans équivoque de la part de la production. Mais rien ne semble pour l’instant se profiler à l’horizon, pour calmer l’ardeur des fans !

