Aquaman 2 : « un film plus mature » selon son réalisateur

Malgré une bonne pointe d’humour, Aquaman 2 sera un film plus mature que le premier opus selon son réalisateur James Wan.

Ça y’est, le tournage d’Aquaman 2 vient enfin de toucher à sa fin. Le comédien Jason Momoa a confirmé l’information sur les réseaux sociaux cette semaine. Mais il faudra encore s’armer de patience avant de découvrir le résultat finale. En effet, la sortie officielle du film n’est prévue qu’en décembre 2022. Malgré les embûches, les nombreuses blessures de Momoa et la polémique Amber Heard, toute l’équipe semble déjà très fière du résultat. Ainsi, James Wan a qualifié cette nouvelle aventure comme un « film plus mature » mais « toujours aussi drôle ».

Aquaman 2 : un nouvel opus plus mature ! – Crédit : Warner Bros Pictures

Dans le même temps, le réalisateur promet un film « de globe-trotter », visiblement semblable aux enjeux de Justice League. Il y a donc fort à parier que ce nouvel opus risque de nous réserver bien des surprises. Car pour l’heure, on ne sait finalement que peu de choses sur son contenu.

Aquaman 2 : un grand film en prévision ?

Momoa non plus ne tarit pas d’éloges sur cette nouvelle mouture. « C’est une aventure aussi amusante que la première, mais en beaucoup mieux » explique ainsi le comédien. En effet, le film semble être jalonné de nombreux moments narratifs intenses, qui promettent de lui donner davantage d’enjeux et de profondeur. Peter Safran (le producteur) affirme que l’équipe créative a encore davantage poussé tous les curseurs pour surprendre les fans.

D’ailleurs Wan semble avoir pris un malin plaisir à plonger Aquaman 2 dans les sphères de l’horreur, lui qui est un grand fan du genre. En effet, le cinéaste se serait librement inspiré du film de 1965 La Planète des Vampires pour construire son scénario. Il y a donc fort à parier que tout ne sera pas aussi « lisse » que dans le premier film de la franchise. Et cela semble visiblement enthousiasmer les amoureux du genre.

Il nous tarde donc de découvrir la première bande-annonce officielle pour en savoir davantage. Quoi qu’il en soit, si Aquaman 2 tient toutes ses promesses, le box-office mondial devrait littéralement s’emballer !

