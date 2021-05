Army of the Dead : les héros seraient coincés dans une boucle temporelle

Une théorie affirme que les héros d’Army of the Dead seraient bloqués dans une boucle temporelle. Zack Snyder s’exprime également sur le sujet.

Si Army of The Dead brille par son humour au vitriol et son ultra violence, le film pourrait cacher bien d’autres niveaux de lecture. En effet, une théorie semble affirmer que les protagonistes seraient en réalité pris au piège dans une interminable boucle temporelle. Lors de la scène du coffre-fort, Dieter remarque que les squelettes portent la même tenue que son équipe. Vanderohe n’hésite pas alors à affirmer qu’ils sont « coincés dans une boucle infinie de combats et de morts ». D’autres détails pourraient également valider cette hypothèse, offrant ainsi au film plusieurs timelines.

Army of the Dead : les personnages prisonnier d’une boucle temporelle ? – Crédit : Netflix

Zack Snyder s’est d’ailleurs mêlé au débat, validant à mi-mot cette idée. Sans la confirmer totalement, il ne nie en aucun cas les arguments utilisés pour défendre cette théorie, plus que plausible.

Une boucle infinie ?

« Je dirais aussi qu’il y a une chance. Attention, je ne confirme en aucun cas que cela est vrai à 100%. Mais à certains égards, cela ne fonctionne pas. C’est plus subtil que cela encore » déclare ainsi Snyder sur le sujet. Pourtant, de trop nombreux indices semblent corroborer cette version.

Ainsi, les fans sont persuadés que Snyder a voulu mettre en scène une première timeline, dans laquelle les héros réussissent pleinement leur mission. Dans cette « version », Dieter, Coyote et Martin sont aux abonnés absents. Mais Chambers et Damon sont toujours en vie et parviennent à leur but. Leur avancée dans le casino diffère totalement de ce qu’il se passe ensuite dans le film. Car la constitution de l’équipe n’est plus la même. Il faut avancer jusqu’à la scène du coffre-fort pour mieux comprendre les choses.

En effet, une fois au coffre-fort, on peut remarquer trois AK-47 positionnés contre le mur. Il s’agit exactement du même type d’arme que possède Guzman. Cela signifie donc que le groupe a déjà tenté par trois fois de mettre la main sur le précieux butin. Or, dans la timeline que l’on suit réellement dans le film, aucun AK-47 n’est présent dans le coffre-fort. Et les cadavres présents sur les lieux suggèrent que le groupe en est en fait à sa seconde tentative !

En brouillant volontairement les pistes, Snyder pourrait ouvrir de multiples voies à une suite. Reste à savoir si cela fait partie des plans envisagés par Netflix. Pour l’heure, un spin-off animé, Lost Vegas, est en plein développement. Affaire à suivre donc !

Source : Den of Geek

