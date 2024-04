Arnaques : ces 8000 sites et e-mails sont dangereux, la liste complète

L’ACPR et l’AMF ont dressé une liste de 8000 sites et e-mails frauduleux pour éviter de vous faire arnaquer. Elle permet d’affiner votre recherche selon plusieurs critères. Méfiance : les arnaques sont en pleine recrudescence.

Les arnaques en ligne se multiplient ces derniers mois et elles risquent de prendre de l’ampleur alors que des escrocs reproduisent des voix via l’IA. Entre les mails et autres sites frauduleux, pas toujours facile de s’y retrouver. Fort heureusement, une liste de 8000 entités dont il faut se méfier a été dressée.

Voici la liste complètes des sites et e-mails à éviter

Les escroqueries financières sur les réseaux sociaux et en ligne ne s’arrêtent pas. Entre usurpation de l’identité des conseillers bancaires et mails de phishing, rien n’arrête les pirates. Les arnaqueurs utilisent vos données privées acquises lors de précédentes fuites, comme celle de France Travail, pour vous cibler. L’ACPR et l’AMF ont donc dressé une liste des sites et e-mails dont il faut se méfier : il suffit de se rendre à cette adresse.

Comme l’expliquent l’ACPR et l’AMF sur ce site mis à disposition du public, la liste se compose d’éléments qui n’ont pas le droit de proposer des crédits, livrets d’épargnes, contrats d’assurance, investissements sur le marché des changes, dans la crypto ou dans divers biens. Vous pouvez rechercher une entité dans la liste en triant par catégorie(s), liens, e-mails, dénomination et date ou période d’inscription. La recherche est très simple, pensez à y jeter un œil lorsque quelqu’un de suspect vous contactera.

Par exemple, pour chercher un site qui se nommerait “https://abcdefghij-00.com”, il suffit de saisir “abcdefghij-00” depuis le champ. Même chose si une adresse e-mail s’appelle “service.client@abcdefghij-00.com”, par exemple. Il est aussi possible de faire une recherche depuis un fichier au format PDF.

Les escrocs ont empoché un énorme butin en 2022

Comme expliqué précédemment, les arnaques ne s’arrêtent pas ces derniers mois. Pire encore, on note une recrudescence. À tel point qu’il y a quelques semaines, Envoyé spécial a diffusé un épisode consacré à ces arnaqueurs, notamment les faux conseillers bancaires. Au micro du journaliste, l’un des escrocs se vante d’un butin de 3000 euros par semaine.

Selon la Banque de France, les fraudes ont permis aux arnaqueurs de dérober 340 millions d’euros en 2022. Une sacrée somme avec des techniques de manipulation de plus en plus rodées. Les escrocs n’hésitent pas à jouer sur l’urgence et usurper l’identité d’institutions pour parvenir à dépouiller les victimes.