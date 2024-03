Yggtorrent, T411… Voici la liste des 63 sites pirates bloqués par la justice française

Plusieurs ayants droit ont obtenu gain de cause devant le tribunal judicaire de Paris. Les FAI doivent ainsi bloquer une soixantaine de sites de streaming et de téléchargement donnant accès illégalement à des films et des séries protégés par le droit d’auteur.

Le téléchargement illégal a explosé en 2023. Nombre d’internautes passent par des plateformes illégitimes pour visionner des films et des séries sans rien débourser. En réaction, les ayants droit saisissent régulièrement la justice pour obtenir leur blocage. Dernier exemple en date, le tribunal judiciaire de Paris vient d’enjoindre les FAI à empêcher l’accès à une soixantaine de sites. Des mesures de blocage qui seront ainsi à la charge d’Orange, Bouygues, SFR et Free.

Parmi les ayants droit lésés, on retrouve notamment Gaumont, Paramount, le Syndicat de l’édition vidéo numérique, la Fédération Nationale des Éditeurs de Films ou encore l’Union des producteurs de cinéma. Les sites placés sur liste noire proposaient notamment aux internautes d’accéder à des oeuvres protégées à l’instar de Loki, Expendables 4 ou encore The Walking Dead : Daryl Dixon.

Téléchargement et streaming illégal : les FAI vont devoir bloquer une soixantaine de sites

“Ces mesures devront être mises en œuvre sans délai, et au plus tard à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, et pendant une durée de 18 mois”, précise la décision rendue par le tribunal. Parmi les sites qui subiront un blocage, on peut notamment citer de gros noms du secteur comme T411, plateforme historique de téléchargement illégal ou encore Yggtorrent.

Voici la liste des sites qui subiront prochainement une mesure de blocage :

coflix.cam

empire-stream.net ; empire-streaming.eu ; empire-stream.com et empire-streaming.app ;

emule-island.eu

extreme-down.moe ; extreme-down.cam ; extreme-down.casa ; extreme-down.art ; extreme-down.red ; extreme-down.work et extreme-down.fun

filmostream.top

filmvf.io

fmoviesz.to

french-stream.art

french-streamy.com

papadustream.net

streamingdivx.buzz

streaminze.org

voirseries.icu

wiflix.voto , wiflix.surf , wiflix.studio , wiflix.site , wiflix.re , wiflix.kiwi , wiflix.fan , wiflix.family, wiflix.cool , wiflix.city et wiflix.audio

wowfilms.buzz

yggtorrent.wtf , yggtorrent.se , yggtorrent.re , yggtorrent.is , yggtorrent.fi , yggtorrent.ch , yggtorrent.to , yggtorrent.si , yggtorrent.nz , yggtorrent.lol , yggtorrent.li , et yggtorrent.la

coflix.nu

gratfilm.org

gratseries.com

nfseries.com

sadisflix.top

series-fr.co

filmscultes.online et filmscultes.me

torrent411.to

tvfranc.top

voirfilms.st

wi-flix.top

yts.mx , yts.lt , yts.com et yts.ag

Ce n’est pas la première fois que les FAI doivent sévir contre les plateformes illégales. L’année dernière, les fournisseurs d’accès à Internet avaient notamment dû bloquer 50 sites de streaming illégaux. Dernièrement, les films nommés aux Oscars comme Oppenheimer ont été téléchargés massivement sur des plateformes illégitimes.