Assassin’s Creed : ces mystérieuses histoires inconnues des fans

La série de jeux Assassin’s Creed conte une histoire presque similaire à la notre. Avec une quinzaine de jeux, la saga a pu développer un univers fourni. Certains des éléments y paraissent bien étranges. L’Histoire suit à peu près le cours de la nôtre. En revanche, de grandes perturbations ont lieu dans le contexte d’une très ancienne guerre entre deux ordres. Une race de non-humain est sensée avoir fondé l’humanité et avoir laissé de puissants artefacts par delà le monde.

Crédit : Ubisoft

La plupart des détails liés à l’Histoire d’Assassin’s Creed n’est pas toujours facilement dévoilée au joueurs. Beaucoup passent à côté de certaines clés de compréhension de l’univers Assassin’s Creed.

La mission Apollo ? Une aventure de Templiers

La civilisation Isu se fait connaitre dans les jeux pour être à l’origine des humains. La race humaine étant créée afin de leur être soumise. Phanes, le premier Isu a avoir créé des humains, avait également trouvé un moyen de les rendre obéissants aux pommes d’Eden. Les neurotransmetteurs seraient sa création, et augmenteraient la docilité de leur porteurs.

Or voilà, Phanes finit par tomber amoureux de l’une de ses création, à qui il retire les neurotransmetteurs. Tous deux s’enfuient, et donnent naissance à un enfant : Eve.

Eve se trouva plus tard à la tête de la rebellion humain contre les Isu.

Les jeux associent de grands personnages historiques aux factions. Les Templiers, toujours bien vivants, ont par exemple possession de la NASA, et n’organisent la mission Apollo que dans l’espoir de retrouver une pomme d’Eden qui aurait accidentellement atterri sur la Lune.

Le premier amour d’Altair

La femme d’Altair, le premier personnage jouable de la saga, Maria Thorpe n’est par exemple pas son premier amour. Le jeu Assassin’s Creed : Altair’s Chronicles, nous présente une amie d’enfance : Adha. Adha serait le premier amour d’Altair. Le « Calice » d’Assassin’s Creed II s’avère à la fin du jeu être Adha elle même.

Assassin’s Creed : Altair’s Chronicles paraît seulement quelques années après le Da Vinci Code de Dan Brown, qui théorisait que le Saint-Graal puisse avoir été en réalité l’incarnation d’une personne. On peut alors imaginer une distinction ou non entre le Calice et le Saint-Graal. D’une manière détournée, l’univers du jeu reflète un mystère de l’univers réel.

La série de jeu entretient un rapport passionné à l’histoire, chaque épisode est teinté d’une volonté de réalisme touchante, qui sait aussi parfois prendre les libertés nécéssaire à la narration. La saga est aussi longue que riche, et beaucoup sont ceux qui n’ont pas pu jouer à tous les volets. La liste ici présente est loin d’être exhaustive, et l’on peut être certains que l’Histoire d’Assassin’s Creed continuera de nous épater.

Source : ScreenRant