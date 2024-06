Assassin’s Creed Shadows : voici la taille de la carte, une bonne surprise pour les fans ?

© Ubisoft

Assassin’s Creed Shadows s’est dévoilé en profondeur pendant l’Ubisoft Forward, permettant aux joueurs de découvrir le gameplay de Yasuke (dont la présence est critiquée) et Naoe, les deux personnages jouables de cet opus. Leur aventure au Japon féodal mêlera infiltration grâce à la shinobi et combats brutaux aux commandes du samouraï.

Si les joueurs commencent à comprendre quelles sensations les attendent manette en main, la taille de la carte d’Assassin’s Creed Shadows restait encore mystérieuse… jusqu’à cette révélation d’un membre d’Ubisoft Québec, qui dévoile la dimension du terrain de jeu.

La taille de la carte d’Assassin’s Creed Shadows dévoilée

Assassin’s Creed Shadows se déroule au Japon féodal, une période de l’histoire que les fans de la licence voulaient explorer depuis longtemps. Forcément, l’expérience sera bien différente de celle proposée par Valhalla, notamment en raison de la topographie du centre du pays dans lequel se déroule l’aventure.

Simon Lemay-Comtois, directeur de jeu associé chez Ubisoft Québec, indique que la carte sera composée de « petites montagnes et des vallées » ainsi que de châteaux situés à Kyoto, Osaka et Azuchi. Quid de la taille de la map ?

« C’est à peu près similaire à Origins, c’est donc plus petit que Valhalla en termes de territoire. Il y a une étendue d’eau autour du Japon, mais ce n’est pas comme la Grèce d’Odyssey, qui était à moitié immergée », déclare Simon Lemay-Courtois à VGC.

Une information que devraient apprécier les nombreux fans de l’aventure de Bayek en Égypte. La carte d’Assassin’s Creed Origins est particulièrement grande, mais moins étendue que celle de Valhalla et d’Odyssey, dans lesquels les déplacements en navire étaient nécessaires pour traverser la map de part en part.

Peut-être que cette zone de jeu un peu plus restreinte permet à Ubisoft Québec de livrer un contenu annexe moins quantitatif, mais plus qualitatif. Bien sûr, la carte de Shadows sera quand même d’une taille plus importante que celle d’Assassin’s Creed Mirage. La monture permettra de voyager rapidement à travers le Japon central. Rappelons qu’Assassin’s Creed Shadows sort le 12 novembre sur PC, PS5 et Xbox Series.