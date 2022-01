Asus dévoile un Zenbook doté d’un écran 17 pouces OLED pliable

Depuis plusieurs années, les écrans OLED pliables tentent de s’imposer sur les smartphones. L’année 2022 sera peut être celle où on verra se développer ce concept sur les PC portables. Car si – pour l’instant – seul Lenovo propose un PC portable doté d’un écran OLED pliable de 13,3 pouces, le ThinkPad X1 Fold, Samsung pourrait lancer cette année un Galaxy Book Fold 17.

Du côté de chez Asus, l’annonce est désormais officielle : le Zenbook 17 Fold OLED sera commercialisé dans les prochains mois. Comme son nom l’indique, cet ultrabook sera donc doté d’un écran OLED, tactile, de 17,3 pouces et supportant une haute définition de 2560 x 1920 pixels (supérieure au mode QHD, 2560 x 1440 pixels) au format 4:3, qui pourra se plier pour délivrer un affichage sur deux écrans identiques de 12,5 pouces Full HD (1920 x 1080 pixels) au format 3:2.

Outre le confort d’affichage apporté par ce grand écran pour regarder des vidéos en streaming, ce nouveau format est particulièrement intéressant pour utiliser simultanément deux applications, affichées chacune sur un demi écran. Un des deux demi écrans pourra même être partagé en deux zones d’affichage (trois au total donc).

Un autre intérêt de ce type de PC portable réside bien sur dans le fait qu’on bénéficie d’un très grand affichage, alors que les dimensions de la configuration lorsque l’écran est replié et qu’on la transporte sont réduites : seulement 28,7 x 18,9 x 3,2 cm, contre 37,8 x 28,7 x 1,2 cm lorsque l’écran est déployé.

Pour ne rien gâcher, Asus annonce que la fréquence de rafraichissement de l’écran OLED est de 90 Hz, afin de garantir une meilleure fluidité d’affichage qu’en 60 Hz lorsqu’on consulte des sites web ou les réseaux sociaux.

Le Zenbook 17 Fold OLED pèse 1,6 Kg, ou 1,99 Kg avec le clavier Bluetooth fourni. Comme on le voit sur la première photo, le clavier virtuel de Windows peut également être affiché au bas de l’écran, sur toute la largeur, ce qui permet de saisir confortablement du texte tout en conservant les trois quarts de l’affichage 17 pouces.

Ce Zenbook pliable sera équipé du dernier processeur Intel de 12ème génération, le Core i7-1250U, avec sa puce graphique Iris Xe. La connectique comprendra deux ports USB C Thunderbolt 4, qui pourront être utilisés pour recharger la batterie (en 75 W). Pour le reste, une Webcam infra rouge compatible Windows Hello de 5 Mpixels sera présente, ainsi que quatre haut-parleurs. Le tout sera complété par les technologies Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.2.

Bien sur, technologie récente et innovante oblige, la facture sera assez salée. En effet, l’Asus Zenbook Fold 17 OLED devrait être commercialisé en milieu d’année, à partir de 3999 €.