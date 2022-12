Avatar 2 : un film résolument féministe

Le deuxième volet d’Avatar vient de sortir au cinéma. En plus des critiques relativement unanimes louant l’histoire et la réalisation du film, on vous explique pourquoi ce deuxième volet apparaît aussi intéressant d’un point de vue sociétal. L’un des messages transmis par Avatar 2 apparaît effectivement profondément féministe.

On a souvent reproché aux superproductions américaines de prendre peu souvent position sur des sujets sociétaux. Lorsqu’il s’agit de films de science-fiction ce constat est encore plus vrai. En effet, rares sont les histoires où « dans un futur lointain » et « dans un contexte post-apocalyptique », des morales humanistes ou sociales sont délivrées par les acteurs. Le deuxième volet d’Avatar, contant les aventures du peuple Na’Vi, semble cependant faire exception à la règle. En effet, certains messages contemporains forts semblent être partagés en même temps que le récit fictif de la planète Pandora. Dans ce deuxième opus, c’est notamment une vision féministe de la société, que le réalisateur James Cameron semble avoir voulu partagée avec les spectateurs.

Avatar 2, à l’affiche cette semaine © Avatar.com

En effet et selon les prises de position du réalisateur américain, le film qui est sorti en salle hier en France (et qui s’annonce déjà comme un carton cinématographique), se veut résolument féministe. Avatar 2 : la voie de l’eau apparaît alors comme un moyen, pour James Cameron, de transcrire à l’écran les aventures d’une héroïne d’action féminine et féministe. Les scènes de chasses ou de guerres, alors que l’interlocutrice principale est enceinte, s’inscrivent, par exemple, dans cette démarche. Chez les Na’vi la femme est maître de son destin et elle reste autonome à n’importe quel moment de sa vie.

A lire : Avatar 2 doit absolument être vu en 3D, voici pourquoi

Les femmes enceintes invisibles au cinéma ?

Si les femmes puissantes ou aux talents et qualités extraordinaires sont représentées dans le cinéma international, avec, par exemple la figure de Wonder Woman qui, dans un sens, met en lumière également une femme extraordinaire, force est de constater que celle-ci n’est jamais représentée comme étant enceinte dans les différentes fictions créées autour de son personnage. La science-fiction telle qu’elle est imaginée par James Cameron semble permettre, effectivement, de changer les codes traditionnels du cinéma d’action. Il serait par exemple difficile d’imaginer, dans une fiction de guerre classique ou dans un film histoire, une scène montrant une combattante enceinte de 8 mois. Le réalisateur n’a donc pas hésité, dans son nouveau long métrage, à choisir comme héroïne principale une femme sur le point de donner naissance.

Source : gizmodo.com