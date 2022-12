Avatar 2 : les premiers avis sont tombés, que vaut la suite tant attendue ?

Avatar 2 obtient déjà des éloges © Disney

Avatar 2 avait déjà eu le droit à une critique élogieuse signée Guillermo del Toro. Le réalisateur avait apprécié la kyrielle « d’images majestueuses et d’émotions à une échelle épique », saluant « un maître au sommet de ses pouvoirs ». Nous sommes désormais à quelques jours de la sortie d’Avatar : la voie de l’eau programmée pour le 14 décembre dans nos contrées, soit dans une semaine tout pile. Et comme avant chaque gros lancement, les journalistes spécialisés ont partagé leurs premières impressions sur Twitter.

Avec un budget aussi colossal (entre 350 et 400 millions et dollars), Avatar 2 est attendu au tournant. E pour le plus grand plaisir de James Cameron, les éloges sont de sortie. Mike Ryan (Uproxx) confie n’avoir « jamais rien vu de tel techniquement et visuellement parlant. C’est impressionnant. Peut-être trop envahissant. J’ai parfois raté des parties de l’intrigue car je regardais un poisson de Pandora. »

Avatar 2 reçoit un torrent d’avis positifs mais aussi quelques critiques

Comme c’était pressenti, les effets spéciaux d’Avatar 2 sont à couper le souffle. « Il n’est pas exagéré de dire à quel point Avatar : la voie de l’eau est visuellement impressionnant en Dolby 3D. Magnifique », s’émerveille Brandon Davis (ComicBook). Un avis partagé par Perri Nemiroff (Collider) : « Les images sublimes se succèdent les unes après les autres. Mais ce que j’ai le plus aimé, c’est la manière dont les prouesses techniques se placent constamment au service des personnages et de la construction de l’univers ».

Erik Davis (Fandango) a également été séduit par le film qui surclasse le premier volet d’après lui. « Plus grand, meilleur et plus émotionnel qu’Avatar, le film est visuellement époustouflant et incroyablement captivant. L’histoire, le spectacle, la spiritualité, la beauté – le film incarne à lui le seul le meilleur du cinéma et de la narration ».

À lire > Avatar 2 : James Cameron est persuadé que les spectateurs verront le film plusieurs fois

Tous les avis ne sont pas aussi dithyrambiques. Le critique Scott Mantz reconnaît la beauté à couper le souffle des effets spéciaux. Il estime toutefois que l’histoire est « plus faible » que celle du premier volet. Et pointe également la longueur du film (3h10) avant de reconnaître que « la dernière heure est incroyable ». Amon Warmann (Empire) a apprécié la 3D et « l’action assez incroyable ». « Mais beaucoup d’intrigues peinent à décoller et la fréquence d’images élevée n’est pas un franc succès à mes yeux », souligne-t-il.

Matt Neglia évoque quant à lui « une épopée sincère et époustouflante qui valait la peine d’attendre ». Seul point noir selon lui, la qualité perfectible des dialogues.