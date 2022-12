Avatar 3 : un acteur « très choqué » par l’une des révélations

Avatar 2 cartonne au cinéma depuis sa sortie. Malgré les 13 ans d’attente, les spectateurs sont au rendez-vous pour retourner à Pandora. Mais James Cameron ne compte pas s’arrêter là, bien au contraire. Le cinéaste prépare, en tout, 5 films se déroulant dans l’univers d’Avatar.

Alors qu’il se murmure que le premier montage d’Avatar 3 dure 9 heures, l’un des acteurs évoque son expérience. Jack Champion annonce un twist choquant durant ce futur film !

À lire > Avatar 2 : histoire, date de sortie, bande-annonce, casting… L’essentiel à retenir

Quelques jours seulement que les spectateurs découvrent Avatar 2 que sa suite fait déjà parler. Alors que le film est en passe de dépasser la barre des 500 millions de dollars au box-office en une semaine, soit 300 millions de plus que le premier opus, Avatar 3 donne de petites infos.

Jack Champion, qui joue Spider dans Avatar 2, prend la parole concernant cette suite. L’acteur promet un moment choquant sans en dire plus, vous vous en doutez.

J’ai été très choqué par [Avatar 3]. Il prend un virage à gauche et ce n’est pas une mauvaise chose. Vous pensez savoir où ça va mais un boulot de canon arrive. On se dit : « Oh, je n’aurais jamais cru que ça puisse arriver ».

On voit aussi d’autres régions de Pandora et on découvre d’autres cultures. Je pense donc que c’est encore mieux que Avatar 2. Collectivement, ils vont tous grandir.

Jack Champion