Avatar 2 : trailers, effets spéciaux, scénario, casting… L’essentiel à retenir

En 2009, Avatar émerveille les spectateurs du monde entier. Réalisé par James Cameron (Titanic, Aliens, Terminator…), ce long-métrage embarque sur Pandora en 2154. Sur cette planète vivent les Na’vis, une population autochtone qui vit en symbiose avec la nature et tente de se protéger contre l’invasion militaire.

Des humains qui veulent profiter de leur avantage technologique pour coloniser cette planète car selon eux, le projet de clonage Avatar est trop lent à avancer. Jake Sully, un marine paraplégique, va devoir choisir son camp entre les siens et les Na’vis à travers son propre avatar.

À l’approche de la sortie de Avatar 2, appelé Avatar : la voie de l’eau, la rédaction vous dévoile tout ce qu’il faut savoir sur le futur film de James Cameron qui promet d’être révolutionnaire.

Qu’est-ce que c’est, Avatar 2 ?

Avatar 2 se déroule après le premier film. Jake Sully est désormais au côté des Na’Vis et forme une famille avec Neytiri. Mais la tribu doit quitter son foyer et explorer de nouvelles régions mystérieuses de Pandora. Une ancienne menace fait alors surface et Jake Sully va devoir affronter, de nouveau, les humains dans une guerre qui s’annonce majeure.

Avatar 2 est un projet de longue date pour James Cameron qui souhaite 3 suites au premier long-métrage. C’est en 2013 que la Fox annonce la préparation de ces films. Il a fallu près de dix ans de production et de nombreux retards, notamment à cause de la pandémie de COVID-19, pour que Avatar 2 puisse naître.

Des technologies révolutionnaires

Si Avatar 2 s’appelle La voie de l’eau, ce n’est pas un hasard. Les différents trailers visibles ci-dessous le montre bien. James Cameron repousse le photoréalisme d’un cran avec de l’eau qui semble vraie. La motion capture a été utilisée pour filmer sous l’eau ce qui n’était pas possible auparavant. James Cameron a amélioré cette technologie avec ses équipes.

Les combinaisons et caméras ont été conçues pour filmer avec précision les performances des acteurs dans un réservoir de 900 000 gallons d’eau !

En interview pour le EW, James Cameron dévoile également que les équipes ont utilisé des jetpacks sous-marins pour se déplacer sous l’eau. Le réalisateur ne voulait pas imposer des pieds palmés à ses personnages. Il a fallu aider les acteurs pour que les mouvements soient naturels à bord de l’engin.

Ils effectuent une course, et lorsqu’ils sont dans la phase de glissement de la course, ils déclenchent le jetpack à l’aide d’un petit interrupteur et cela les fait avancer de quelques mètres. Ils bougeaient leurs hanches comme s’ils avaient une queue. On appelait ça la nage du crocodile. James Cameron

Pour répondre à toutes ses demandes technologiques, Avatar 2 a droit à un budget estimé entre 350 et 400 millions de dollars. Le film est si cher qu’il doit devenir le 3ème ou 4ème film le plus rentable de l’histoire selon James Cameron !

Toutes les bandes-annonces d’Avatar 2

Puisque des images valent mille mots, Avatar 2 a eu droit à plusieurs bandes-annonces. Deux plus exactement avec un teaser pour les plus pointilleux. Forcément, ces vidéos montrent les impressionnantes technologies déployées par James Cameron et ses équipes. Retour à Pandora avec de l’action au rendez-vous et, comme toujours, le message écologique porté par le réalisateur.

Un message d’autant plus fort que depuis 2009, l’écologie prend une place très importante dans le débat. James Cameron se sert donc de son art cinématographique pour délivrer son message porteur d’espoir sur le respect de la nature.

L’évolution des effets visuels entre le premier Avatar de 2009 et cette suite saute immédiatement aux yeux. Surtout au niveau de l’eau au réalisme à couper le souffle. Ce long-métrage risque de redistribuer les cartes en termes de CGI. Les autres films hollywoodiens vont devoir rivaliser !

Que disent les premières critiques ?

Après une décennie d’attente, la pression est énorme pour James Cameron et ses équipes. De premières critiques commencent à tomber, plus précisément celles de Guillermo del Toro. Le cinéaste dont Le Cabinet des Curiosités cartonne sur Netflix estime que Avatar 2 « regorge d’images majestueuses et d’émotions à une échelle épique. Un maître au sommet de ses pouvoirs ».

Le réalisateur de La Forme de l’eau et du Labyrinthe de Pan a aussi félicité les équipes du film, menées par le producteur Jon Landau, sur Twitter !

Pour le moment, seul Guillermo del Toro a partagé son avis. L’article sera mis à jour à mesure que les critiques presse arrivent !

Quel casting pour Avatar 2 ?

Sam Worthington et Zoe Saldana (Les Gardiens de la Galaxie) reprennent les rôles respectifs de Jake Sully et Neytiri. On retrouve également Sigourney Weaver (Kiri), Stephen Lang (Miles Quaritch), Giovanni Ribisi (Parker Selfridge), CCH Pounder (Mo’at), Matt Gerald (caporal Lyle Wainfleet) et Joel David Moore (Norm Spellman).

D’autres rejoignent l’équipe comme Oona Chaplin en tant que Varang et Cliff Curtis dans la peau de Tonowari. Le casting se compose également d’enfants qui incarnent la progéniture de Jake Sully et Neytiri. À savoir Filip Geljo, Bailey Bass et Duane Evans Jr. Jack Champion jouera un humain né sur Pandora.

James Cameron retrouve Kate Winslet, qu’il a dirigé dans Titanic, en tant que Ronal.

Quelle date de sortie pour Avatar 2 ?

Soufflez un grand coup, Avatar 2 a sa date de sortie française ! Le long-métrage arrive le 14 décembre 2022 dans les salles, pile pour les fêtes de Noël. Si vous voulez vous rafraîchir la mémoire, des projections d’Avatar ont lieu dans plusieurs multiplexes en France, jetez un œil sur Google.

Sinon, vous pouvez retrouver Avatar sur Disney+.