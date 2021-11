Avatar Le Dernier Maître de l’Air : Netflix dévoile le casting complet avant le tournage du live-action

Les acteurs Ian Ousley, Kiawentiio, Gordon Cormier et Dallas Liu seront les héros de la série live-action Avatar : Le Dernier Maître de l’Air (Crédits image : Netflix)

Netflix vient de dévoiler le casting complet de la série live-action Avatar : Le Dernier Maître de l’Air (En anglais Avatar : The Last Airbender), adaptée de la série animée du même nom sortie entre 2005 et 2008 sur la chaîne pour enfants Nickelodeon. La précédente tentative d’adaptation du dessin animé en live-action, un film de 2010 réalisé par M. Night Shyamalan, avait été un échec cuisant au box-office.

La série animée Avatar Le Dernier Maître de l’Air est toujours l’une les plus regardées sur Netflix

Netflix a depuis repris à Nickelodeon les droits de la série animée Avatar : Le Dernier Maître de l’Air, qui a reçu aussitôt un important regain d’intérêt. Elle était en effet en 2020 l’un des programmes pour enfants les plus regardés de la plateforme de streaming. Cette dernière souhaite donc profiter de l’importante popularité de la série, qui a attiré en quinze ans une proportion toujours plus importante de fans. Un jeu de stratégie au tour par tour basé sur l’univers du Dernier Maître de l’Air devrait d’ailleurs sortir prochainement sur mobile.

L’adaptation d’Avatar : Le Dernier Maître de l’Air en série live-action est un processus de longue haleine, notamment au niveau du casting. Celui-ci vient enfin d’être dévoilé au grand complet par Netflix, après avoir révélé en début d’année les jeunes acteurs qui incarneront les quatre personnages principaux : Sokka et sa sœur Katara, de la tribu de l’eau, leur antagoniste Zuko, du royaume du Feu et bien sûr le héros principal, Aang, l’Avatar maîtrisant les quatre éléments et dernier représentant des nomades de l’Air.

Le casting d’Avatar, fidèle à l’esprit de la série animée, a des origines essentiellement asiatiques

On a beaucoup reproché au film de M. Night Shyamalan son « white washing », puisque peu de ses personnages étaient d’origine asiatique comme dans le dessin animé. Netflix a fait cette fois très attention à respecter l’essence de la série animée en choisissant des acteurs en accord avec leurs personnages. Gordon Cormier, un philippino-canadien déjà vu dans la série Perdus dans l’espace, jouera le jeune Avatar et maître de l’air Aang.

À lire aussi > Arcane League of Legends : notre avis sur les premiers épisodes de la série Netflix

La canadienne Kiawentiio sera son amie Katara, maître de l’eau et l’américain Ian Ousley (aux origines Cherokee) jouera son frère Sokka. Enfin, l’américain d’origine asiatique Dallas Liu (vu dans Shang-Chi) sera Zuko, le prince de la nation du feu. Dans une photo réunissant tout le casting, Netflix a enfin dévoilé qui seront les autres protagonistes de la première saison d’Avatar : Le Dernier Maître de l’Air, qui compte quatre saisons dans sa version animée. Le Seigneur du feu Ozai et père de Zuko, principal antagoniste de la série, sera joué par le sud-coréen Daniel Dae Kim. Iroh, l’oncle et mentor de Zuko, pour sa part, sera incarné par le coréen Paul Sun-Hyung Lee.

Le casting complet de la série live-action Avatar : Le Dernier Maître de l’Air dévoilé par Netflix (Crédits image : Netflix)

La photo réunissant les acteurs montre un groupe enjoué, et on espère que sa dynamique sera plus convaincante à l’écran que le live-action du film de 2010. Le tournage devrait commencer très vite, et des photos des acteurs dans leur costume définitif pourraient alors être dévoilées en attendant la date de sortie, pas encore annoncée, de la série sur Netflix.

À lire aussi > Squid Game : la saison 2 officialisée par le créateur de la série Netflix

Source : Screenrant