Deux jeux Tomb Raider et Avatar : Le Dernier Maître de l’Air arrivent sur mobile

Le magazine en ligne IGN vient de révéler que deux nouveaux jeux mobiles sont en cours de développement chez un nouveau studio de jeux mobile anglais, Square Enix London Mobile. Les jeux seront basés sur les franchises Avatar : Le Dernier Maître de l’Air (The Last Airbender) et Tomb Raider.

Tomb Raider Reloaded : le jeu mobile pour fêter les 25 ans de Lara Croft sortira en 2022

La célèbre franchise de jeux d’action, aventure et plateforme Tomb Raider a été lancée en 1996. L’année 2021 marque donc les 25 ans de la franchise. À l’occasion de cet anniversaire, le développeur Crystal Dynamics a récemment révélé des images de Tomb Raider Ascension, un jeu à l’ambiance survival-horror bourré de monstres, mais celui-ci a finalement été annulé. Avant lui, un reboot datant de 2013, intitulé sobrement Tomb Raider, a eu tant de succès qu’il a donné lieu à deux suites, Rise of the Tomb Raider et Shadow of the Tomb Raider.

Tout ceci sans compter les films adaptés du jeu qui sont sortis au cinéma. Angelina Jolie, l’interprète de Lara Croft, a récemment révélé qu’elle avait au départ refusé d’incarner l’aventurière, à la grande surprise des fans. Trois ans après la sortie du dernier jeu situé dans l’univers de Lara Croft, ce 25e anniversaire sera marqué par l’arrivée sur mobile de la célèbre archéologue-aventurière. Ce nouveau jeu mobile sera intitulé Tomb Raider Reloaded et devrait sortir l’année prochaine. Annoncé en 2020, il va finalement être produit par Square Enix London Studio, a révélé IGN.

Avatar : Le Dernier Maître de l’Air n’avait encore jamais bénéficié d’une adaptation majeure en jeu vidéo

Le même studio travaille également sur un deuxième jeu mobile issu cette fois de la franchise Avatar : Le Dernier Maître de l’Air. La série animée de Nickelodeon a eu un tel succès grâce à son monde fascinant autour des quatre éléments et ses personnages attachants qu’il a été adapté en film live-action, avec moins de succès que prévu. Une suite animée, La Légende de Korra, a également ravi les fans sur quatre saisons. Netflix travaillerait actuellement à un reboot du live-action d’Avatar, cette fois en format série.

En dépit de ses nombreuses qualités et de son énorme base de fans, la série Avatar : Le Dernier Maître de l’Air n’a pas encore bénéficié d’une adaptation majeure en jeu vidéo. Square Enix London Mobile développe son nouveau jeu mobile basé dans l’univers d’Avatar avec l’appui de Navigator Games, qui a déjà développé Iron Maiden : Legacy of the Beast, un jeu de rôle mobile au tour par tour. Ce qui laisse à penser que ce nouveau jeu Avatar, dont le titre n’est pas encore connu, sera lui aussi un jeu de rôle au tour par tour.

