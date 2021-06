Avengers Endgame : Scarlett Johansson trouve la mort de Black Widow logique

S’il y a bien un scénario controversé, c’est celui d’Avengers : Endgame. Les choix créatifs des réalisateurs quant au destin de Black Widow sont en effet loin de faire l’unanimité. Après de nombreuses incursions dans différents films, Natasha Romanoff décide de se sacrifier pour la pierre de l’âme. Mais cette issue tragique est loin d’enthousiasmer les fans de la franchise. Pour sa part, la comédienne Scarlett Johansson continue de défendre ce choix narratif. Selon elle, cette issue est finalement très logique.

La mort de Natasha continue de diviser les fans – Crédit : Marvel Studios

Pour Johansson, cet acte délibéré est en réalité motivé par la mort de ses complices. Au courant du sort réservé à Natasha depuis longtemps, l’actrice continue de défendre ce choix scénaristique.

Un sacrifice inévitable

Alors que Black Widow s’apprête (enfin) à sortir en salles, Johansson multiplie les interviews. L’occasion pour la comédienne de revenir sur le parcours de son personnage dans le MCU. C’est ainsi qu’elle a ouvertement donné son avis sur la mort de Natasha à l’issue d’Avengers : Endgame. « C’est amusant car j’ai reçu de nombreuses réaction mitigées sur le sort réservé à Natasha. Mais pour moi, il était tellement logique qu’elle se sacrifie. Non seulement elle agit pour le plus grand bien de l’humanité mais surtout pour ses amis. C’est la clé de tout. C’est vraiment une bonne personne » confie ainsi la comédienne.

Mais en réalité, tout n’était pas écrit d’avance. Les réalisateurs ont récemment avoué avoir longuement hésité à sacrifier Hawyeke (Œil de Faucon) à la place de Black Widow. Mais ils ont finalement opté pour Natasha, afin qu’elle lui offre son agence et décide de son propre sort. Mais c’est l’envie de voir ses amis revenir d’entre les morts qui devient finalement son moteur principal. Voilà pourquoi, elle n’a pas hésité une seule seconde à aller sur Vormir, la planète aride renfermant la pierre de l’âme.

Mais pour les fans, Black Widow ne méritait sûrement pas de rendre son dernier souffle ainsi. D’autant plus que la jeune femme n’a pas eu le temps d’assister à la résurrection de ses proches. Et c’est certainement le point le plus controversé chez les adeptes de la saga. Voyons désormais si les choix scénaristiques opérés dans Black Widow réconcilieront les fans. Attendu dans les prochaine semaines, ce nouveau projet risque fort de battre des records au box-office mondial.

