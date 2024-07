Avengers 5 et 6 : les frères Russo de retour ? Marvel a entamé les discussions

L’écurie Marvel peine à reprendre des couleurs. Au box-office, nombre de films ont fait des scores piteux en 2023 à l’instar de The Marvels et d’Ant-Man 3. Déterminée à relancer la machine, l’écurie Marvel compte notamment sur Deadpool & Wolwerine (qui sort le 24 juillet) et sur Captain America : Brave New World (programmé pour février 2025). Le studio mise également beaucoup sur les deux films Avengers qui sortiront les années suivantes.

Pour mettre toutes les chances de son côté, Marvel espère même mobiliser de vieilles connaissances. Comme le révèle le Hollywood Reporter, des discussions avec les frères Russo ont été entamées. Pour rappel, ces derniers ont déjà fait leurs preuves en réalisant notamment les films Captain America ainsi que Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame. Ce dernier est d’ailleurs à ce jour le second plus gros succès de l’histoire au box-office mondial (2 799 439 100 $ de recettes), juste derrière Avatar.

Les frères Russo pourraient réaliser Avengers 5 et Avengers 6 (Secret Wars)

Si rien n’est encore signé, un tel retour enthousiasme déjà les fans de la première heure. Depuis Endgame, les frères Russo se sont éloignés des films super-héroïques pour réaliser The Gray Man, adaptation du roman éponyme, et plus récemment The Electric State qui sortira prochainement sur Netflix. A noter qu’avant d’entamer les pourparlers avec les deux frères, Marvel Studios avait approché d’autres cinéastes à l’instar de Shawn Levy, le réalisateur de Deadpool & Wolwerine.

A lire > Marvel : le calendrier complet des films pour la phase 5 et 6 jusqu’en 2027

Pour mémoire, Avengers 5 devait s’intuber Avengers : The Kang Dynasty, Jonathan Majors incarnant le nouvel antagoniste introduit dans Loki. Mais Marvel Studios a finalement écarté l’acteur condamné pour agression et harcèlement. Un nouveau titre et une nouvelle approche scénaristique sont ainsi attendus pour Avengers 5, toujours programmé pour mai 2026. De son côté, Avengers 6 (Secret Wars) est attendu pour le 7 mai 2027.