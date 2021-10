Marvel : Tony Stark humilié dans la série What If… ?, les fans s’insurgent

What if… ?, la première série animée de Marvel pour Disney+ déplait aux adeptes du culte Avenger. Notre pauvre Tony Stark ne cesse d’y perdre la vie, et ce, dans presque tous les épisodes.

Tony Stark se serait-il transformé en Kenny de South Park ? C’est bien ce que des fans de Marvel se demandent. La série animée, What if… ?, diffusée sur Disney+ se déroule dans différentes dimensions. Ainsi il devient possible de tuer n’importe quel personnage et de le faire revenir dans l’épisode suivant. Et les créateurs ne se privent pas. Et c’est notre pauvre Tony Stark qui en fait les frais.

Affiche de What If… ? – Crédits : Dysney+ Original, Marvel Studios

Tony Stark : le héros principal de The Avengers

(Attention Spoiler !) Dans le dernier opus des films The Avengers : Endgame, Tony Stark, le personnage le plus charismatique et central de MCU, venait à mourir héroïquement. Il ne sauve rien de moins que toute l’humanité en se sacrifiant. Certains diraient que cela mériterait un peu plus de respect. On peut les comprendre. Quand on adore une histoire et ses personnages, on peut se trouver affecté plus que ne le voudrait la raison. Même par un dessin animé.

Dans What If… ?, Stark est tué par un méchant, Hank Pim, dans l’épisode 3, suivi de sa zombification dans l’épisode 5. Puis il est abattu par le sauvage Killmonger dans l’épisode 6. Et si cela ne suffisait pas, dans l’épisode 8, il vit sa fin prématurée aux mains d’Ultron. En plus, nous ne le verrions pas assez au goût des fans. Nous devrons attendre et voir si notre pauvre Tony Stark apparaîtra plus dans la saison 2 de What if…? Où, espérons-le, il ne sera pas tué tout de suite. Attention, Marvel, vous êtes surveillés de près.

Car avec des voix n’ appartenant pas aux acteurs originaux et des prises de libertés allant jusqu’à la zombification des personnages, What if… ? ne se fait pas que des amis chez les puristes. Cependant, si le spectacle prend souvent une dimension sombre et tragique, les créateurs nous offrent avec ces variations des combinaisons inoubliables. Telles que T’Challa Star Lord, Strange Supreme, Captain Carter et Infinity Ultron.

Pourtant si ces inventions peuvent paraitre triviales elles pourraient avoir certaines conséquences. Selon le scénariste, les histoires racontées dans What if… ? affecteront les futurs films de Marvel. Et il parait qu’un Avenger 5 est en préparation…. A suivre….

Source : Wegotthiscovered