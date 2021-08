Avengers 5 : Marvel donne enfin des précisions sur une potentielle date de sortie

Kevin Feige, le président de Marvel, s’exprime enfin sur la possible et prochaine arrivée d’Avengers 5.

Le retour des Avengers se précise enfin ! Depuis la création de la franchise, Marvel avait trouvé son rythme de croisière, avec la sortie d’un nouvel opus tous les 3 ans. Avengers : Endgame a finalement brisé cette tradition quasi séculaire en sortant seulement un an après Infinity War. Maintenant que bon nombre de héros ont disparu ou ont fini par prendre leur retraite, Marvel se voit dans l’obligation de créer une nouvelle équipe de choc. Et cette seule donnée explique que l’arrivée d’un cinquième volet prendra effectivement un peu plus de temps que prévu.

Avengers 5 : la relève se prépare doucement mais sûrement ! – Crédit : Marvel Studios

Lors d’une récente interview, Feige s’est enfin exprimé plus clairement sur le sujet. Selon ses déclarations, il faudra encore patienter pour voir ce rêve devenir enfin réalité.

Avengers 5 : le retour des héros commence à se préciser

« Je pense que nous voulons qu’il y ait un laps de temps raisonnable pour démarrer une nouvelle saga. Comme lors de la phase 1, nous avons besoin de construire petit à petit cette aventure avant de commencer à rassembler tout le monde » déclare ainsi Feige à la presse. Mais qui pourrait composer cette nouvelle équipe de choc ? Etant donné le nombre de nouveaux protagonistes introduits récemment dans le MCU, il devient simple d’y voir un peu plus clair. Yelena pourrait prendre la relève de Black Widow. Simu Liu (Shang-Chi) et Sam Wilson (le nouveau Captain America) seraient également d’excellents atouts.

Mais la liste continue de s’allonger. Ainsi, cette nouvelle équipe pourrait également compter sur la présence de Jane Foster (Nathalie Portman), Kamala Khan (Iman Vellani) et Monica Rambeau (Teyonah Parris). Mais pour l’heure, rien n’est encore confirmé. Avec un planning de phase 4 déjà surchargé, Marvel préfère se laisser une marche de manœuvre assez large pour ne pas rater ce rendez-vous, déjà très attendu par les fans du monde entier.

Les prochaines productions à venir devraient cependant compléter ce vide. Ainsi, Thor : Love and Thunder devrait calmer l’ardeur des fans, introduisant dans son arc narratif une myriade de supers-héros. Les fans pourront également déguster l’arrivée prochaine et déjà très remarquée de Shang-Chi dans les salles obscures.

Crédit : Comicbook