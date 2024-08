Baldur’s Gate 3 : seuls 34 joueurs ont découvert cette fin choquante et inattendue

Baldur’s Gate 3 est réputé pour son immensité et ses nombreux embranchements. Et figurez-vous que comme nous l’apprend Larian Studios, l’une des fins du jeu n’a été découverte que par 34 joueurs ! Comment l’atteindre ? On vous explique tout.

Larian Studios dévoile que seuls 34 joueurs ont eu une fin extrêmement rare

Pour arriver à cette fin, il faut que le joueur ait Lae’zel comme personnage principal

Plusieurs actions sont requises de la part du joueur

Un an après sa sortie, Baldur’s Gate 3 ne cesse de surprendre. Le jeu de rôle de Larian Studios, qui ne planchera pas sur sa suite, a été acclamé pour son ampleur avec différentes fins. L’une d’elles n’a été découverte que par 34 joueurs comme nous l’apprend le studio.

Comment avoir cette fin extrêmement rare de Baldur’s Gate 3 ?

Baldur’s Gate 3 continue de surprendre sa communauté avec la révélation d’une fin extrêmement rare. Selon les statistiques partagées par le développeur Larian Studios à l’occasion du premier anniversaire du jeu, seuls 34 joueurs ont découvert cette conclusion particulière.

Attention, les lignes à suivre contiennent des spoilers sur la fin de Baldur’s Gate 3

Cette fin rare concerne le personnage de Lae’zel, la guerrière Githyanki. Elle se produit lorsque le joueur, qui l’incarne comme personnage principal, se voit refuser l’Ascension par Vlaakith, la reine liche des Githyanki. Face à ce rejet, la combattante choisit de mettre fin à ses jours.

La rareté de cette fin s’explique par plusieurs facteurs. Parmi les personnages d’origine, Lae’zel est l’un des moins populaires. Astarion, Gale et Ombrecoeur sont les plus populaires. Ensuite, le chemin narratif pour atteindre cette conclusion est particulièrement complexe et contre-intuitif.

Pour déclencher cette fin, le joueur doit suivre le plan de Vlaakith pendant une grande partie du jeu puis décider d’épargner Orpheus au dernier moment. La décision mène au rejet de l’Ascension de Lae’zel par Vlaakith, conduisant au choix final de mettre fin à l’aventure de manière tragique.

L’extrême rareté de cette fin a suscité beaucoup d’intérêt dans la communauté, notamment car seuls 34 personnes l’ont eu. Cependant, en raison de sa nature exceptionnelle, les informations détaillées sur cette conclusion sont très limitées, avec seulement quelques mentions éparses sur les wikis et forums dédiés au jeu.

Cette révélation souligne la profondeur et la complexité narrative de Baldur’s Gate 3, où même après un an, les joueurs continuent de découvrir de nouveaux aspects du jeu. Elle témoigne également de l’attention portée par Larian Studios aux choix des joueurs et à leurs conséquences, même les plus improbables. Rien d’étonnant à ce que face à tous ces choix narratifs, le studio ait du mal à ne pas tourner en rond pour ses prochains projets.