Baldur’s Gate 3 : date de sortie, prix, gameplay, univers, toutes les infos sur le RPG

© Tom’s Guide

Débutée à la fin des années 1990, la célèbre saga Baldur’s Gate a marqué le paysage vidéoludique à jamais en proposant aux fans de jeux de rôle, une expérience à la hauteur de leurs attentes. Notamment grâce à son originalité, la richesse de son scénario, ses combats épiques, ou encore sa durée de vie impressionnante.

Le troisième volet, développé par Larian Studios et intitulé tout naturellement Baldur’s Gate 3, est sorti en 2023, depuis le 3 août sur PC, le 6 septembre sur PS5, le 21 septembre sur Mac, et le 8 décembre sur Xbox Series. Cinq patchs ont déjà apporté leur lot de correctifs et d’améliorations pour enrichir toujours plus l’expérience. BG3 s’est vu remettre six prix à l’occasion des Game Awards 2023, dont celui du jeu de l’année ! Date de sortie, prix, univers, gameplay, nous avons réuni dans ce dossier l’essentiel des informations connues sur le meilleur RPG du moment.

📅 Quand est sorti Baldur’s Gate 3 et sur quelles plateformes est-il disponible ?

Baldur’s Gate 3 est disponible depuis le 3 août 2023 sur PC. Il est possible d’y jouer sur Steam, GOG et GeForce Now. Par ailleurs, la version PS5 est quant à elle disponible depuis le 6 septembre 2023. La version Mac est sortie pour sa part depuis le 21 septembre 2023.

Baldur’s Gate III s’est fait attendre pour les joueurs sur Xbox Series X/S, mais est enfin disponible. En effet et tandis que Larian évoquait une sortie repoussée à l’horizon 2024, les joueurs sur Xbox peuvent finalement y jouer depuis le 8 décembre 2023. C’est principalement pour des raisons d’ordre technique que le lancement du jeu a été décalé. Le studio a finalement du faire des compromis en amputant notamment la fonctionnalité d’écran partagé sur la Xbox Series S. Larian a par ailleurs indiqué qu’il ne souhaitait pas ajouter le jeu sur une plateforme comme le PS Plus ou le Xbox Game Pass.

Larian Studio a présenté une nouvelle édition Deluxe physique, avec plein de goodies, qui ressemble davantage à une version Collector. Les précommandes sont ouvertes si vous souhaitez vous procurer cette édition, dont la sortie est prévue pour le premier trimestre 2024, sans plus de précision. Nous vous invitons à consulter la partie suivante pour connaître son contenu et son prix.

À lire aussi > Baldur’s Gate 3 : une sortie précoce sur PC pour se démarquer face à Starfield et au DLC de Cyberpunk 2077.

Les joueurs PC ont pu commencer à télécharger le jeu à partir de 17 heures en France, au jour du lancement du titre en France, étant donné qu’il n’était pas possible de pré-télécharger les 122 Go du jeu avant son lancement.

En ce qui concerne la version console, Larian Studios avait annoncé que les joueurs PS5 pourraient pré-télécharger le jeu avant son lancement. Ainsi, les joueurs qui ont précommandé l’édition digitale Deluxe digitale ont pu précharger le jeu depuis le 31 août à 19 heures, et découvrir le jeu en avance à partir du 2 septembre. En revanche, les joueurs qui ont acheté la version Standard n’ont pas bénéficié de l’accès anticipé, et n’ont pu commencer à installer le jeu qu’à partir du 4 septembre à 19 heures.

💰 Quel est le prix de Baldur’s Gate 3 ?

Maintenant que Baldur’s Gate 3 est disponible, il est possible de l’acheter sur la boutique officielle du jeu ou Steam. Les joueurs PS5 peuvent quant à eux se le procurer sur le Playstation Store.

Les versions PC et Mac sont proposées à 59,99 €, tandis que l’édition classique sur PS5 et Xbox Series est commercialisée à 69,99 €. Le jeu est également disponible dans une édition Deluxe numérique pour PS5 et Xbox Series à 79,99 €. Cette dernière contient plusieurs bonus en plus du jeu de base :

Pack de chansons de barde de Divinity

Thème de dés exclusif

Pack des trésors de Rivellon

Bourse d’aventurier

Contenu numérique bonus : OST, artbook, feuilles de personnages, pack d’objets originaires du monde de Divinity : Original Sin (Masque de métamorphe, Cape du Prince Rouge, Luth de barde du Calme Plat, Aiguille de hors-la-loi, Bicorne du Fauve des Mers)

Il est également possible d’acheter l’édition Collector (PC ou PS5) à 259,99 € qui contient :

Une copie numérique du jeu

Une feuille avec 32 autocollants

Un diorama de bataille entre les flagelleurs mentaux et les Drows (25 cm)

Un artbook de 160 pages

Une carte en tissu

Des feuilles de personnage d’origine inspirées de Donjons & Dragons

Un porte-clés en métal en forme de larve Tadpole

Trois boosters de cartes Magic : The Gathering

Un dé D20 en métal de grande taille

Un certificat d’authenticité

Tous les contenus numériques inclus dans la version Deluxe numérique

Les joueurs qui ont commandé l’édition numérique ou Collector avant la sortie officielle du jeu ont eu droit à 72 heures d’accès anticipé à l’acte 1.

Enfin, une édition Deluxe physique est également en préparation. Cette dernière sera commercialisée au même prix que la version Deluxe numérique, à savoir 79,99 €. Elle sera disponible sur les plateformes PC, PS5 et Xbox Series dès l’année prochaine. Concernant son contenu, elle inclut l’ensemble des bonus numériques de la version digitale, ainsi que les éléments physiques suivants :

Le jeu Baldur’s Gate III sur disque

La bande son originale sur trois CD

32 Stickers

Deux écussons en tissu

Un poster

La carte du monde de BG3

La boîte Deluxe édition

Pour 10 ou 20 € de plus que l’édition Standard, cette édition Deluxe physique vaut clairement le coup !

🖥️ Quelle configuration pour jouer à Baldur’s Gate 3 ?

Baldur’s Gate 3 est un jeu particulièrement gourmand. En ce sens, il est nécessaire de disposer d’un PC relativement récent pour profiter pleinement de l’expérience. En revanche, il est envisageable de faire tourner le jeu avec un PC plus ancien et moins puissant, même si des concessions graphiques seront inévitables. Voici la configuration minimale requise pour jouer :

Processeur : Intel Core i5-4690 ou AMD FX-8350

Mémoire vive : 8 Go de RAM

Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 970 ou AMD Radeon 480

Système d’exploitation : Windows 10 ou 11

Espace de stockage : 150 Go SSD

Voici la configuration recommandée pour jouer dans les meilleures conditions :

Processeur : Intel Core i7-8700K ou AMD Ryzen 5 3600

Mémoire vive : 16 Go de RAM

Carte graphique : Nvidia GeForce RTX 2060 Super ou AMD Radeon 5700XT

Système d’exploitation : Windows 10 ou 11

Espace de stockage : 150 Go SSD

À lire aussi > Meilleurs PC portables gamer : quel modèle acheter en 2023 ?

Voici maintenant la configuration minimale pour jouer sur Mac :

Processeur et carte graphique : Apple M1

Mémoire vive : 8 Go de RAM

Système d’exploitation : macOS 12 ou plus récent

Espace de stockage : 150 Go SSD

Et enfin la configuration recommandée pour jouer sur Mac :

Processeur et carte graphique : Apple M1 Pro ou meilleur

Mémoire vive : 16 Go de RAM

Système d’exploitation : macOS 14

Espace de stockage : 150 Go SSD

À lire aussi > Baldur’s Gate 3 plante sur PS5 et même la solution temporaire ne fonctionne pas.

✅ Quand sortiront les gros patchs pour Baldur’s Gate 3 ?

Après avoir déployé le patch 1.1.3 qui permet de résoudre le problème des sauvegardes trop lourdes, Larian a déployé son premier grand patch le 25 août. Celui-ci a apporté la bagatelle de 1000 correctifs et ajustements, rien que ça.

Larian n’avait pas menti en disant que le prochain arriverait rapidement, puisque le patch 2 est disponible depuis le 31 août et permet de satisfaire certaines demandes de la communauté. En effet, les joueurs peuvent désormais modifier l’apparence de leur personnage en cours de partie. Le patch apporte d’autre part de nombreux correctifs, notamment concernant l’Acte 3. La liste de toutes les nouveautés apportées par cette mise à jour est disponible ici.

Depuis, deux autres patchs sont sortis. Le troisième est sorti le 21 septembre et a notamment permis au jeu d’être pris en charge sur Mac. Il a également introduit la possibilité de changer d’apparence en cours de jeu grâce au Miroir magique, ainsi que d’autres correctifs. Disponible depuis le 2 novembre, le quatrième patch est aussi conséquent que le premier, puisqu’il apporte pas moins de 1000 correctifs, ajustements et modifications. Vous pouvez consulter tous les changements ici.

Le cinquième patch est le dernier en date et apporte lui aussi son lot de nouveautés comme deux nouveaux modes de difficulté, un nouvel épilogue, ou encore de nombreux correctifs et améliorations. À ce propos, il se révèle assez gourmand, puisqu’il pèse 30 Go et nécessite pas moins de 130 Go d’espace de stockage. Larian Studios a même conseillé aux joueurs qui ne parviendraient pas à l’installer, de supprimer tout le jeu, puis de le réinstaller. Une mise à jour a permis de régler un problème de perte de sauvegardes que rencontrait les joueurs sur Xbox. Le dernier hotfix 15 a quant à lui permis aux développeurs de corriger de nombreux bugs.

À lire aussi > Baldur’s Gate 3 : suite à un problème de sauvegarde, le développeur désactive une option bien pratique.

⚔️ Baldur’s Gate : retour sur les origines d’une saga mythique

Baldur’s Gate est un jeu de rôle occidental de type cRPG (« computer role-playing game »), qui a marqué toute une génération de joueurs. Sorti en 1998, ce jeu développé par le studio canadien BioWare se déroule dans les Royaumes Oubliés, un monde inspiré de l’univers médiéval-fantastique, où la magie revêt une grande importance, et où les humains cohabitent avec une grande diversité de créatures mythologiques.

Le joueur y incarne un héros qu’il peut personnaliser à sa guise, après avoir sélectionné une race et une classe parmi un vaste choix. Comme dans bon nombre de RPG à la sauce heroic fantasy, le joueur se lance dans une longue quête pour sauver le monde des forces du mal. Un périple qui le conduira jusqu’aux portes de Baldur’s Gate, une immense ville qui donne son nom à la saga iconique.

Baldur’s Gate est un jeu très ambitieux pour son époque et a été à ce titre acclamé par la critique, notamment pour son système de combat basé sur les règles du jeu de rôle sur table Donjons et Dragons, son monde ouvert, ses dialogues engageants, ainsi que son univers fascinant. Le jeu a à ce propos eu droit à une extension (Tales of the Swords Coast) en 1999, ainsi qu’à une suite en 2000.

Baldur’s Gate 2 : Shadows of Amn sublima la recette précédente en tous points, en proposant un scénario bien plus prenant avec toujours plus de choix, un contenu énormissime, et un univers beaucoup plus riche. Ce deuxième volet est à ce propos considéré par beaucoup comme étant l’un des meilleurs jeux de rôle de tous les temps. En 2001, l’extension Throne of Bhaal vient clore la saga.

La même année, Baldur’s Gate : Dark Alliance voit le jour sur PS2. Cette fois-ci, c’est Snowblind Studios qui prend le relais. Le studio choisit d’abandonner l’aspect RPG pour s’orienter sur un hack and slash au gameplay plus intense, qui n’est pas sans rappeler un certain Diablo. Le jeu fait sensation auprès des joueurs et a même le droit à une suite en 2004, baptisée aussi sobrement Baldur’s Gate : Dark Alliance 2. Bien qu’ils soient tirés du même univers que les jeux de base et qu’ils portent accessoirement le même nom, ces titres n’ont toutefois rien en commun avec la trame originelle.

Après avoir lancé la machine, BioWare ne sortira plus de jeux Baldur’s Gate. Bien que les jeux originels aient été remasterisés en 2012 et 2013, afin de faire découvrir leur univers à plus de joueurs, sur plus de plateformes. Le studio canadien continuera toutefois à sortir d’excellents jeux de rôles tels que Neverwinter’s Nights, Star Wars : Knights of the Old Republic, Dragon Age, ou encore Mass Effect.

En tout cas, une chose est sûre, Baldur’s Gate aura marqué son temps et inspiré plus d’un jeu comme Pillars of Eternity (2015 et 2018), ou encore Pathfinder: Kingmaker (2018) et Wrath of the Righteous (2021) sont de parfaits exemples.

Le troisième volet de Baldur’s Gate propose actuellement la meilleure expérience RPG sur console new-gen. Peu de temps avant sa sortie, plusieurs développeurs ont expliqué que BG3 faisait figure d’exception aujourd’hui, et qu’il ne fallait pas que les joueurs s’attendent à mettre la main sur des chefs d’œuvre comme celui-ci tous les quatre matins. Il est vrai que les développeurs ont mis la barre très haut, et on se demande bien quel prochain titre pourra le détrôner.

Les récentes critiques à son égard témoignent également de la grande qualité du titre, qui a obtenu la meilleure note de l’année 2023 sur Metacritic, avec une moyenne de 97/100. Le jeu a également été nominé pour les Game Awards 2023, qui se sont tenus le 7 décembre. Le titre des studios Larian a obtenu pas moins de six prix en cette occasion. Aux coudes à coudes avec Alan Wake 2, c’est finalement Baldur’s Gate 3 qui a été élu meilleur jeu de l’année 2023.

🕹️ Qui développe Baldur’s Gate 3 ?

Contrairement aux deux premiers volets, le jeu Baldur’s Gate 3 est développé par Larian Studio. Ce studio belge est spécialisé dans le développement de jeux de rôle sur PC (cRPG). Il s’est notamment fait connaître avec sa saga Divinity, qui a débuté dans les années 2000, et a fait l’unanimité auprès des amateurs du genre action-RPG à cette époque.

Le studio continue avec Divinity: Original Sin en 2014, un titre RPG qui s’inscrit dans la lancée des emblématiques Baldur’s Gate et Neverwinter Nights, deux des plus gros cartons du studio BioWare. En sortant Divinity: Original Sin 2 en 2017, Larian Studio a définitivement prouvé au monde qu’il avait la légitimité nécessaire pour assurer le développement de Baldur’s Gate 3. En effet, la suite du premier Divinity: Original Sin est considérée comme un véritable chef d’œuvre, qui fait honneur aux jeux de rôle sur table et sur PC.

À lire aussi > Divinity Original Sin : une adaptation en jeu de plateau qui cartonne sur Kickstarter.

🤔 Est-il nécessaire d’avoir fait les deux premiers Baldur’s Gate pour comprendre l’histoire du troisième volet ?

Il n’est pas obligatoire d’avoir joué aux deux premiers volets pour comprendre l’histoire de Baldur’s Gate 3, étant donné que ce jeu ne s’inscrit pas comme une suite directe. En effet, les évènements de ce nouvel épisode se déroulent un siècle après les précédents opus. Cependant, les développeurs n’ont pas oublié les fans de la première heure, en plaçant de nombreuses références.

Si vous souhaitez tout de même découvrir les premiers Baldur’s Gate, il est possible de se tourner vers les Enhanced Edition, des versions remasterisées en HD disponibles sur Steam, ainsi que sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch.

À lire aussi > Baldur’s Gate 2 EE : comment y jouer en français sur Android ?

🐉 Les Royaumes Oubliés : focus sur l’univers de Baldur’s Gate 3

Baldur’s Gate 3 prend place sur le continent fictif de Féérune, qui se situe dans l’univers des Royaumes Oubliés. Loin d’avoir été spécialement conçu pour le dernier volet de Bladur’s Gate, cet univers a été créé en 1975 par Ed Greenwood pour servir à l’origine de décor aux parties de jeux de rôle papier. La licence Donjons et Dragons se l’est ensuite très vite approprié. En effet, ce monde a l’avantage de correspondre aux standards du fantasy de par sa richesse. Il est en effet constitué de dizaines de royaumes, de centaines de villes et de villages, ainsi que d’autant de peuples différents. Par ailleurs et comme dans la plupart des univers de ce type, on retrouve un système de races, qui bénéficie d’origines propres. Ce qui a pour avantage de renforcer toujours plus la crédibilité de ce monde.

Beaucoup de jeux vidéo ont également utilisé cet univers comme décor, à l’instar de Pool of Radiance (1988), Icewind Dale (2000), Forgotten Realms: Demon Stone (2004), ou encore Neverwinter (2013). Toutefois, c’est bel et bien Baldur’s Gate qui a popularisé le continent de Féérune.

Le monde des Royaumes Oubliés a même été porté au cinéma avec le film Donjons et Dragons : l’Honneur des Voleurs, sorti depuis le 12 avril 2023.

🎮 Quel gameplay pour Baldur’s Gate 3 ?

Côté gameplay, les tableaux en 2D des deux premiers volets laissent désormais place à un monde entièrement en 3D dans Baldur’s Gate 3. Le système de combat en semi-temps réel, caractéristique de la saga, a également été remplacé par un système de combats au tour par tour, comme dans la cinquième édition du jeu Donjons et Dragons. Résolument plus tactiques, les mécaniques se rapprochent finalement davantage d’un Divinity : Original Sin 2, que d’un Baldur’s Gate.

Baldur’s Gate 3 laisse la possibilité aux joueurs de choisir un personnage parmi une grande diversité. En effet, le jeu propose pas moins de 11 races et 31 sous-races, ainsi que 12 classes et 46 sous-classes. Ce qui offre un large panel de possibilités, sachant que l’histoire, les dialogues, mais aussi les compétences et le style de jeu s’adaptent en fonction du type de personnage choisi. Pour ce qui est des compétences, il est possible d’utiliser plus de 600 sorts. Les joueurs peuvent par ailleurs monter en compétences jusqu’au niveau 12.

À lire aussi > Baldur’s Gate 3 : comment monter en niveau deux fois plus vite ?

Le joueur a la possibilité d’opter pour un personnage prédéfini parmi 7, ou de concevoir son propre personnage de A à Z. En effet, l’éditeur de personnages de Baldur’s Gate 3 s’annonce comme étant l’un des plus complets, en favorisant l’inclusivité, jusqu’à la personnalisation des organes génitaux de votre avatar. Il promet d’offrir des milliers de combinaisons comme le montre la vidéo ci-dessous.

Voici les 11 races et leurs sous-races :

Humain

Githyanki

Demi-orc

Elfe : des bois, des hautes terres

: des bois, des hautes terres Demi-elfe : des bois, des hautes terres, drow

: des bois, des hautes terres, drow Elfe noir : Seldarine, Lolth-Sworn

: Seldarine, Lolth-Sworn Gnome : des forêts, des roches, des profondeurs

: des forêts, des roches, des profondeurs Halfelin : pieds légers, robuste

: pieds légers, robuste Nain : des collines, des montagnes, Duergar

: des collines, des montagnes, Duergar Tiefling : Asmodée, Méphistophélès, Zariel

: Asmodée, Méphistophélès, Zariel Dragonborn : rouge, vert, bleu, noir, blanc, doré, argenté, bronze, cuivré, laiton

Voici les 12 classes et leurs sous-classes :

Guerrier : Maître de guerre, Chevalier occulte, Champion

: Maître de guerre, Chevalier occulte, Champion Roublard : Voleur, Escroc arcanique, Assassin

: Voleur, Escroc arcanique, Assassin Druide : de la terre, de la lune, des spores

: de la terre, de la lune, des spores Barbare : Voie du berserker , Voie du guerrier totem, Magie sauvage

: Voie du berserker , Voie du guerrier totem, Magie sauvage Magicien : Abjuration, Conjuration

: Abjuration, Conjuration Paladin : Serment de dévotion, Serment des anciens, Serment de vengeance, Parjure

: Serment de dévotion, Serment des anciens, Serment de vengeance, Parjure Moine : Voie de la main ouverte, Voie de l’ombre, Voie des 4 éléments

: Voie de la main ouverte, Voie de l’ombre, Voie des 4 éléments Barde : Collège du savoir, Collège de la vaillance, Collège des épées

: Collège du savoir, Collège de la vaillance, Collège des épées Clerc : Vie, Savoir

: Vie, Savoir Occultiste (ou Démoniste ) : Démon, Grand ancien, Grands fées

(ou ) : Démon, Grand ancien, Grands fées Ensorceleur : Ancêtre draconique, Magie sauvage, Sorcellerie de la tempête

: Ancêtre draconique, Magie sauvage, Sorcellerie de la tempête Rôdeur : Chasseur, Maître des bêtes, Traqueur des ténèbres

Le directeur créatif du jeu Swen Vincke conseille aux joueurs de créer leur propre personnage lorsqu’ils débutent une première partie. Selon lui, vous pourriez vous retrouver dans des situations de conflit, où vos intérêts ne convergent pas avec ceux des autres. Alors que l’inverse est justement ce qui rend la chose intéressante en temps normal. Par ailleurs et toujours selon les dires du directeur créatif du jeu, il n’est pas non plus recommandé de commencer une première partie avec le héro Origine Sombres pulsions. En effet, en incarnant ce personnage, les joueurs pourront être amenés à découvrir les pires facettes du jeu, et à vivre une expérience totalement différente. Ce personnage est donc à privilégier dans le cadre d’une seconde partie.

À lire aussi > Baldur’s Gate 3 : 8 minutes pour faire l’amour, un nouveau speedrun battu !

Plusieurs compagnons viendront vous prêter main forte au fil de votre aventure. Il est même possible de partager votre expérience sur Baldur’s Gate 3 avec un ou plusieurs amis (2 à 4), grâce au mode multijoueur. En plus de pouvoir jouer en ligne, BG3 signe le retour d’une fonctionnalité que l’on a plus vu depuis bien longtemps dans un jeu vidéo, puisqu’il propose un mode multijoueur local. De quoi passer de très bons moments avec vos amis sur écran partagé. Il fait d’ailleurs partie des meilleurs jeux coop à faire en 2023.

Vous aurez à loisir de parcourir les nombreuses contrées du jeu et de nettoyer les donjons des créatures qui les peuplent, afin d’en ramasser le butin. De plus, le joueur a véritablement le choix des armes, puisqu’il peut venir à bout des missions de différentes manières, en fonction de ses envies et de ses compétences propres. Ce qui a pour avantage de rendre chaque partie vraiment unique et de laisser une grande liberté d’action aux joueurs. Un nouveau mod permet par ailleurs d’obtenir toutes les armes et armures du jeu.

Vous pouvez également obtenir et utiliser des points d’inspiration qui ont l’avantage de vous octroyer une seconde chance en cas d’échec à un test de capacité. Ces derniers peuvent être obtenus en remplissant des objectifs en lien avec le background de votre personnage. Il est possible d’en cumuler jusqu’à quatre. Tout point d’inspiration supplémentaire est converti en points d’expérience.

🔋 Quelle est la durée de vie de Baldur’s Gate 3 ?

Les développeurs du jeu ont annoncé une durée de vie tout bonnement titanesque. En effet, il faut compter entre 75 et 100 heures pour boucler la trame narrative. Les plus coriaces peuvent compter une centaine d’heures supplémentaires pour tout terminer à 100 % (plus de 200 heures au total). De quoi occuper la majorité des joueurs pendant plusieurs mois, au minimum. L’une des scénaristes principales du jeu, Chrystal Ding, a par ailleurs déclaré auprès de Fextralife, que le jeu bénéficie d’une rejouabilité exceptionnelle, en proposant pas moins de 17 000 fins différentes !

Par ailleurs, Larian Studios a indiqué que Baldur’s Gate 3 n’offre pas moins de 170 heures de cinématiques. On comprend désormais pourquoi le jeu nécessite d’autant d’espace de stockage. Les développeurs ont toutefois précisé que ces cinématiques ne seront pas toutes disponibles lors de votre première campagne, étant donné que l’histoire varie en fonction du personnage choisi.

Il est également intéressant de savoir qu’un nouveau mode encore plus difficile a été ajouté au jeu avec le Patch 5. Baptisé “Honneur“, ce dernier devrait une fois de plus gonfler la durée de vie de BG3, pour celles et ceux qui visent un challenge encore plus conséquent que le mode “Tacticien”. Le dernier patch introduit également un autre mode (“Personnalisé“) qui permet de créer ses propres règles, ainsi qu’un nouvel épilogue, qui se déroule six mois après la fin du jeu.

À lire aussi > Baldur’s Gate 3 : 0,057% des joueurs ont terminé le jeu, sa durée de vie est sans fin.