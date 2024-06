Baldur’s Gate 3 : la mise à jour 7 va introduire cette nouveauté tant attendue de la communauté

Crédit : Wizards of the Coast

C’est la fin d’une époque pour Larian Studios. Les développeurs de Baldur’s Gate 3 vont arrêter de travailler sur leur jeu. Mais pas sans un dernier coup d’éclat pour le RPG de l’année 2023, salué par la critique et multi-récompensé. En effet, le PDG du studio déclare que la prochaine grande mise à jour introduira le support officiel des mods.

Le support des mods arrive bientôt dans Baldur’s Gate 3

Ce sera la mise à jour 7 et la dernière, indiquait Swen Vincke, directeur du studio, lors d’une conférence où les journalistes de GamesRadar étaient présents. Pour lui, ce patch marquera véritablement la fin du développement de Baldur’s Gate 3, à bientôt un an de sa sortie. Pour les développeurs, le travail sera terminé. Ce sera alors le début d’une nouvelle ère, dans laquelle la communauté sera désormais aux commandes.

Cette nouvelle étape n’est pas pour tout de suite. Début mai, Larian annonçait que le patch 7 de Baldur’s Gate 3 serait disponible en septembre et qu’il offrirait des outils de modélisation complets sur PC. Pas de discrimination pour les joueurs console : il sera possible de télécharger certains mods créés par les joueurs PC sur PS5 et Xbox Series X/S ! Larian effectuera toutefois un petit contrôle avant publication : on ignore les critère retenus à l’heure actuelle.

L’équipe travaille maintenant “vraiment” à donner aux joueurs la possibilité de créer leurs propres mods. Toutefois, Larian n’a pas encore terminé le développement des outils de modélisation de Baldur’s Gate 3. Il a été ” difficile d’essayer de les faire fonctionner “, indique Swen Vincke. Leur sortie marquera alors “la passation finale” des rênes à la communauté.

À lire > Baldur’s Gate 3 : finir le jeu en difficulté maximale avec seulement Gratouille, est-ce possible ?

Larian ne compte pas abandonner complètement Baldur’s Gate 3

Bien sûr, le studio n’abandonnera pas le jeu dans l’immédiat. Larian continuera d’assurer un service minimum pour corriger les bugs, notamment ceux qui pourraient apparaître avec l’introduction des mods. Pour l’instant, les développeurs continuent de travailler d’arrache-pied sur le jeu.

Si Larian va arrêter le développement de Baldur’s Gate 3, cela ne veut pas dire que le studio se met au travail sur sa suite. Malheureusement, Swen Vincke a indiqué ne pas souhaiter travailler sur ce prochain épisode du RPG, qui est toutefois déjà confirmé. Il faudra donc attendre longtemps pour voir la sortie de Baldur’s Gate 4 : l’éditeur Hasbro, la maison-mère de Wizards of the Coast, cherche actuellement un studio pour développer cette suite.