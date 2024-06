Bientôt un nouveau jeu Mario, 32 correctifs dans la mise à jour de mai 2024 pour Windows 11, c’est le récap’ de la semaine

Alors qu’Apple cherche à concurrencer au mieux Samsung dans son propre pays, Nintendo travaillerait au développement d’un nouveau jeu Mario et d’une suite d’Odyssey. 30 nouveaux sites de téléchargement illégal seront bientôt bloqués en France. La mise à jour de mai apporte de nombreux correctifs à Windows 11 et Sony repousse le lancement de sa PS5 Pro pour se synchroniser avec la sortie de GTA 6.

L’iPhone 16 pourrait sortir en septembre en France, mais également en Corée du Sud

Apple semble vouloir marcher sur les plates-bandes de Samsung en changeant l’une de ses habitudes. En effet, la firme de Cupertino prévoirait de prendre un risque en faisant l’impasse sur l’étape de certification afin de lancer son iPhone 16 en Corée du Sud en même temps que dans le reste du monde.

Lire > iPhone 16 : Apple préparerait un sale coup à Samsung pour sa sortie

Crédit : Technizo Concept

Bonne nouvelle pour les fans de Mario

À en croire les dernières fuites partagées par Midori, Nintendo travaillerait au développement d’un nouveau jeu Mario, baptisé « SPRed », dont le lancement pourrait se synchroniser avec la sortie potentielle de la Nintendo Switch 2. La célèbre leakeuse japonaise ajoute également qu’un autre code repéré, « SilverStar », correspondrait à une suite pour Super Mario Odyssey.

Lire > Nintendo Switch 2 : deux nouveaux jeux Mario seraient en préparation, dont une suite d’Odyssey

De nouveaux sites de streaming bloqués en France

Après YggTorrent, Zone-Téléchargement ou encore Cpasbien, c’est au tour de 30 nouveaux sites de streaming illégal de fermer. En effet, Numerama explique que le tribunal judiciaire de Paris vient de contraindre les FAI à bloquer 30 plateformes de torrent, dont ExtraTorrent, IsoHunt, Series-FR ou encore OxTorrent. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour connaître la liste complète des sites de téléchargement actuellement bloqués en France.

Lire > Streaming, téléchargement illégal : 30 sites sur le point d’être bloqués en France

© Envato

Et si Sony repoussait la sortie de sa PS5 Pro ?

À en croire certaines fuites, la PS5 Pro serait prête depuis 2023 mais son lancement serait retardé volontairement. En effet, le YouTuber Moore’s Law is Dead a révélé que Sony repousserait l’arrivée de sa nouvelle console pour la lancer en même temps que le jeu le plus attendu de l’univers du jeu vidéo, à savoir GTA 6. Si ces rumeurs sont vraies, le jeu comme la PS5 Pro ne seront disponibles sur le marché qu’en deuxième partie d’année 2025.

Lire > PS5 Pro : Sony retarderait délibérément la sortie à cause de GTA 6

© Sony, Rockstar

La dernière mise à jour de Windows 11 est riche en correctifs de bugs

Bonne nouvelle pour les utilisateurs de Windows 11, la mise à jour de mai apporte son lot de nouveautés et de correctifs. En effet, le patch KB5037853 résout le bug de gel de l’Explorateur de fichiers ainsi que son retard de démarrage. Autre nouveauté importante, un gestionnaire de compte intégré au menu Démarrer et une nouvelle application supportant le courrier électronique chiffré. N’hésitez pas à jeter un œil à notre actu pour découvrir les 32 correctifs pour votre PC.

Lire > Windows 11 : la mise à jour KB5037853 est là, avec pas moins de 32 correctifs pour votre PC

Notre test de la semaine

Renault Rafale : excellente tenue de route et bon équipement

Renault propose ici un SUV coupé séduisant grâce à son châssis impérial, son équipement complet et son excellente tenue de route. On adore l’ergonomie du poste de pilotage, son espace à bord et le grand volume du coffre. Attention toutefois si vous cherchez un véhicule discret. En effet, la boîte de vitesse est un peu bruyante. Autres bémols, le moteur est fade et la boîte est hésitante.

Lire > Essai Renault Rafale : enfin un vent d’excellence chez Renault ?