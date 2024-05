Windows 11 : la mise à jour KB5037853 est là, avec pas moins de 32 correctifs pour votre PC

La mise à jour KB5037853 corrige des bugs cruciaux, dont un gel de l’Explorateur de fichiers et des retards au démarrage. Elle introduit un gestionnaire de compte amélioré et une sauvegarde des réglages audio. Disponible via Windows Update ou téléchargement direct, elle prépare le terrain pour le Patch Tuesday suivant.

La mise à jour de mai 2024 pour Windows 11 (versions 22H2 et 23H2), intégrant pas moins de 32 correctifs et nouveautés, est disponible. KB5037853 est une option mensuelle permettant aux administrateurs Windows de tester les améliorations, avant leur déploiement général lors du Patch Tuesday du mois suivant.

Quelles nouveautés pour le patch KB5037853 ?

Parmi les points saillants de cette mise à jour cumulative, l’entreprise met en avant la résolution d’un problème qui provoquait le gel de l’Explorateur de fichiers lors du balayage depuis le bord de l’écran après désactivation de cette fonctionnalité. Autre correction importante, le retard de démarrage de deux minutes de l’Explorateur après l’épinglage d’un dossier sur un partage réseau dans l’accès rapide.

Cette mise à jour apporte un nouveau gestionnaire de compte intégré au menu Démarrer, facilitant la gestion des paramètres de compte, ainsi qu’une fonction de sauvegarde des paramètres audio lors de la connexion à un compte Microsoft.

À lire : Microsoft tente désespérément de faire migrer les utilisateurs vers Windows 11 avant la fin du support de Windows 10 en 2025

KB5037853 offre d’autres améliorations : elle résout notamment un problème affectant les casques audio Bluetooth Low Energy (LE), qui ne montraient pas l’option de connexion ou de déconnexion. Elle aborde également un problème qui distordait certaines parties de l’écran lors de l’utilisation de navigateurs basés sur Chromium pour lire des vidéos. De plus, un problème concernant les imprimantes, qui ne fonctionnaient pas comme prévu dans les environnements restreints ou avec AppContainer, a été corrigé.

Cette mise à jour touche aussi une application supportant le courrier électronique chiffré, qui requérait auparavant que les utilisateurs saisissent leurs identifiants à chaque ouverture d’un email chiffré (même après la saisie d’un code PIN).

Microsoft a également annoncé que les mises à jour de prévisualisation non sécuritaires pour les éditions Enterprise et Education de Windows 11 22H2 continueront jusqu’en juin 2025. Pour les éditions Home, Pro, Pro Education et Pro for Workstations, ces mises à jour seront disponibles jusqu’au 26 juin 2024.

Pour l’installer, cliquez sur Télécharger et installer après avoir recherché les mises à jour dans les paramètres sous Windows Update, ou directement depuis le catalogue de mise à jour de Microsoft.