iPhone 16 : Apple préparerait un sale coup à Samsung pour sa sortie

L’iPhone 16 est maintenant attendu pour une sortie dans moins de quatre mois et pour l’occasion, Apple aurait prévu un coup bas à son rival de toujours, Samsung. La firme de Cupertino changerait ses habitudes pour mieux concurrencer le géant sud-coréen dans son pays.

Crédit : Technizo Concept

Ces derniers temps, Apple fait pâle figure. Ses ordinateurs Macintosh et tablettes iPad peinent à convaincre les consommateurs. Peut-être que la sortie des iPad Pro M4 pourra changer la tendance mais en attendant, la firme compte surtout sur l’indétrônable iPhone pour remplir ses caisses. Et pour la prochaine itération du smartphone, l’iPhone 16, Apple préparerait un sale coup à son concurrent de toujours, Samsung.

Apple compte changer ses habitudes pour la sortie de l’iPhone 16

L’iPhone est chaque année lancé par vagues dans plusieurs pays. La Corée du Sud, pays d’origine de Samsung, n’a généralement pas droit au nouveau cru de l’iPhone en premier. Pourquoi ? Parce que les produits électroniques commercialisés en Corée du Sud doivent d’abord passer entre les mains de l’équivalent de l’ANFR dans le pays pour certification. Ce processus est source de nombreuses fuites, comme dans le cas des batteries des Galaxy S24+ et Ultra.

Apple étant une entreprise particulièrement discrète, courir ce risque n’est tout simplement pas envisageable, c’est pourquoi l’iPhone sort chaque année plus tard en Corée du Sud. Mais cette année, la firme à la pomme pourrait prendre ce risque pour convaincre les Coréens d’acheter l’iPhone 16.

L’iPhone 16 sortirait en Corée du Sud en même temps qu’en France

En effet, le site ETNews rapporte que, pour la première fois depuis 2009, les consommateurs au pays de Samsung seront parmi les premiers à mettre la main sur l’iPhone 16. Cette information proviendrait de sources chez les opérateurs sud-coréens. Sollicités par ETNews, les entreprises de télécommunications n’ont pas démenti la rumeur, sans admettre toutefois que les Coréens seraient parmi les premiers à pouvoir acheter le smartphone d’Apple.

La traduction de l’article, réalisée à l’aide de Deepl, laisse également entendre que l’iPhone 16 sortira avant la mi-septembre. Cela correspondrait à une date légèrement plus tôt dans l’année par rapport à la sortie de l’iPhone 15, le 22 septembre 2023 en France et sur la plupart des marchés. Mais pour la Corée du Sud, c’est bien plus tôt : le dernier cru de l’iPhone n’y était sorti que le 13 octobre !

Le Galaxy S24 est très populaire dans son pays d’origine. Le dernier fleuron de Samsung y a battu des records de précommandes, mais l’iPhone 15 aussi est particulièrement prisés des Sud-Coréens. Avec sa sortie plus tardive, certains ont pu être rebutés par les problèmes de surchauffe rapportés initialement. En rendant l’iPhone 16 disponible au plus tôt sur les terres de Samsung, Apple pourrait bien convaincre davantage de consommateurs, soucieux d’être les premiers à mettre la main sur le prestigieux téléphone.