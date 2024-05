Streaming, téléchargement illégal : 30 sites sur le point d’être bloqués en France

La chasse au piratage de films et de séries continue en France. Suite à deux décisions de justice, les fournisseurs d’accès à Internet vont devoir bloquer une trentaine de sites de streaming illicite et de torrent. Voici la liste complète.

Face au piratage, les décisions de justice s’accumulent. En avril dernier, Orange, SFR et consorts ont dû bloquer une cinquantaine de sites pirates dont Cpasbien, YggTorrent et Zone-Téléchargement pour ne citer que les plus célèbres. Les fournisseurs d’accès à Internet français ne sont toutefois pas au bout de leurs peines. Comme le rapporte Numerama, le tribunal judicaire de Paris vient de rendre deux jugements qui vont entraîner d’autres blocages.

30 sites de torrent et de streaming illégal passent à la trappe

Dans quelques jours, les FAI seront dans l’obligation de sonner la fin de la récréation pour une trentaine de sites. Certains sont bien connus des amateurs de téléchargement illégal et de streaming illicite. On retrouve notamment dans la liste des plateformes qui hébergent des liens BitTorrent. Ce processus permet pour rappel de partager des fichiers directement entre les utilisateurs sans avoir besoin d’un serveur central. Voici les sites ciblés par la justice :

ExtraTorrent

IsoHunt

TorrentDownloads

YourBitTorrent

KickAssTorrents

AvaxHome

MagnetDL

OxTorrent

TorrentGalaxy

LimeTorrents

NewAlbumReleases

GKTorrent

TorLock

SongsWave

PirateIro

SolidTorrents

Ext

1Jour1Film

Cinezzz

CPasMal

DarkiVOD

DuStreaming

Giga-Streaming

GoFilms

Series-FR

Voir-SerieStreaming

VoirSeries

VoirSerieStreaming

WikiSerie

WikiFilm

Les FAI sont censés enclencher le blocage 15 jours après les décisions de justice (rendues à la mi-mai). La mesure sera effective au moins pendant un an et demi. Un nouveau jugement devra ensuite statuer sur la poursuite du blocage. La justice se réserve le droit d’éditer la liste au fil de l’eau si elle constate que les sites sanctionnés mettent la main sur de nouvelles adresses pour contourner les sanctions.

Si ces décisions de justice sont bienvenues pour les ayants droit, elles ne sont toutefois pas infaillibles. Les internautes peuvent contourner les blocages en utilisant un VPN ou en changeant de serveur DNS. Pour mémoire, voici les autres sites qui ont été bloqués récemment par les FAI français :