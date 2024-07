BioShock 4 : le développement s’accélère, cet indice ne trompe pas

DR

Cela fait maintenant 5 ans que Bioshock 4 est en développement. Il va falloir encore faire preuve de patience, mais nous avons de bonnes nouvelles du côté de 2K Cloud Chamber, le studio en charge de cet opus. Les développeurs accélèrent le travail sur Bioshock 4, comme en atteste la publication de nombreuses offres d’emploi.

2K Cloud cherche des employés pour développer Bioshock 4

GamesRadar a repéré des publications sur LinkedIn de Jeff Spoonhower, concepteur principal des cinématiques de 2K Cloud. Le développeur de jeux vidéo a une trentaine de postes à pourvoir dans son studio. Publiées la semaine dernière, ces offres d’emplois montre le besoin de main d’œuvre sur de multiples aspects du projet. Le cadre de 2K écrit ainsi :

L’équipe BioShock de 2K Cloud Chamber est en pleine effervescence ! Nous avons de nombreux postes à pourvoir dans diverses disciplines, notamment l’art, l’animation, l’ingénierie, la conception, la narration et la production.

Bien sûr, il ne nomme à aucun moment Bioshock 4, qui n’a pour l’instant rien d’officiel. Jeff Spoonhower affirme néanmoins que son équipe “travaille sur un projet vraiment génial“.

À quelle date de sortie s’attendre pour Bioshock 4 ?

Plus de 10 ans après la sortie d’Infinite, le troisième opus de la franchise, on commençait à se demander si on verrait le retour de Bioshock. Pour l’instant, le prochain épisode n’a pas de nom officiel ni de fenêtre de sortie. Aucun indice n’a pour l’instant été semé par l’éditeur concernant le type même de jeu : l’éditeur 2K Games pourrait décider de revoir complètement la formule.

De plus, le projet annoncé en 2019 ne sera pas réalisé par Irrational Games. Le studio à l’origine des trois premiers jeux a été rebaptisé Ghost Story Games en 2017. Le créateur de Bioshock, Ken Levine, travaille actuellement avec ce studio sur leur premier titre. Intitulé Judas, ce jeu de tir à la première personne a été révélé dans une première bande-annonce dévoilée cette année.

2K Cloud Chamber compte toutefois des vétérans de BioShock dans son équipe. Le prochain opus devrait être lancé sur PS5 et Xbox Series X|S, ainsi que sur PC, quoiqu’il se murmurait en 2021 que Bioshock 4 serait une exclusivité PlayStation !