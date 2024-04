The Last of Us 3 : un indice sur l’histoire découvert dans le deuxième opus ?

Et si un indice sur le scénario de The Last of Us 3 se cachait dans le deuxième opus ? Un joueur partage sa découverte d’un secret passé inaperçu qui serait lié au personnage de Dina.

© Sony

Les fans de la licence de The Last of Us doivent faire preuve de beaucoup de patience entre la sortie de chaque épisode. Sept longues années se sont écoulées entre TLOU et TLOU 2 et le troisième épisode ne devrait pas arriver avant un long moment.

Dans le documentaire Grounded 2 : Making The Last of Us Part II, le producteur Neil Druckmann avouait pour la première fois, à demi-mot tout de même, qu’il y aurait bien « un chapitre de plus à l’histoire ». Les joueurs pensent avoir découvert un secret important qui pourrait même teaser The Last of Us 3.

Attention, la suite contient des spoils majeurs sur les événements de The Last of Us Part II (et donc de la deuxième saison de la série HBO).

Le synopsis de The Last of Us 3 teasé par un secret dans TLOU 2 ?

Et si un indice concernant The Last of Us Part III venait d’être découvert… dans The Last of Us Part II ? Quirk-the-kenku partage son intéressante découverte sur Reddit. Il partage un cliché dans TLOU 2 dans lequel on voit une affiche sur le mur avec la phrase « save mother earth ».

Le dernier mot, même s’il reste identifiable, n’apparaît que partiellement étant donné que l’affiche est déchirée. L’inscription donne alors « sauvez la mère » en tenant compte uniquement des mots totalement lisibles.

Seulement quelques minutes après, une discussion entre Ellie et Dina apprend au joueur que cette dernière est enceinte. Pour quirk-the-kenku, la présence de cette affiche juste avant cette séquence clé fait référence à Dina. Et si l’image allait jusqu’à teaser l’objectif à accomplir dans The Last of Us 3, à savoir sauver la mère et son enfant, qu’Ellie laisse derrière elle à la fin du jeu ?

Une théorie discutable, mais rappelons qu’on ne sait pas du tout ce qu’il advient de Dina et JJ à la fin de The Last of Us Part II, dont le remaster contient un détail important sur Ellie. Il faudra probablement attendre plusieurs années avant de savoir ce qui nous attend dans le prochain jeu de la saga.