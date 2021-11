Bitcoin : première mise à niveau majeure depuis 2017

La mise à jour « Taproot » de Bitcoin améliore la confidentialité et la sécurité des transactions et allège son système cryptographique.

Cela faisait cinq ans que Bitcoin n’avait pas été amélioré aussi massivement. La mise à jour « Taproot » était attendue depuis longtemps, notamment pour faciliter la gestion des énormes volumes de cryptomonnaie qui s’échangent depuis son boom à plusieurs dizaines de milliers de dollars. « Taproot » est désormais effectif depuis le 14 novembre.

Après son évolution fulgurante, le Bitcoin reçoit sa première mise à jour majeure depuis 5 ans

On ne comptabilise même plus les records battus par le Bitcoin (BTC), la plus forte cryptomonnaie en circulation. Alors qu’un bitcoin s’échangeait pour moins d’un euro il y a 12 ans, il s’écoulait mi-novembre à 66 895 dollars, un nouvel autre plus haut historique. On se rappelle son évolution fulgurante en 2020, où il était passé de moins de 8 000 dollars à plus de 30 000 dollars en une poignée de semaines.

Soutenu par des investisseurs toujours plus nombreux, la valeur du Bitcoin continue d’augmenter : 50 % sur un mois, et de 450 % sur un an. Son important volume de transactions exige des protocoles et un réseau d’échange solide. C’est pourquoi une mise à jour majeure du code de Bitcoin, désignée sous le nom de code « Taproot », vient d’être déployée afin d’améliorer la sécurité des transactions complexes. Avant d’être déployée à grande échelle, cette version a été testée lors du minage de 1 815 blocs de bitcoin au cours de cette année.

Bitcoin : des transactions complexes mieux sécurisées grâce à une nouvelle signature électronique

Taproot était attendu depuis longtemps. Il s’agit même de la plus importante mise à jour de Bitcoin depuis 2017, il y a cinq ans. Ce rafraîchissement majeur du code a deux finalités principales. En premier lieu, il va permettre d’améliorer grandement la confidentialité et la sécurité des échanges de Bitcoins les plus complexes, par exemple ceux issus de portefeuilles Bitcoin à signatures multiples. La mise en place de nouvelles signatures électroniques dites « Schnorr » vont les faire désormais ressembler aux autres transactions classiques.

Cette amélioration devrait empêcher les « fouineurs » et aux voleurs de cryptomonnaies de trop s’intéresser aux transferts inhabituels. Mais la permutation du système vers le système de signatures Schnorr a également des implications en matière d’étendue du réseau Bitcoin. La mise à jour Taproot abandonne en effet le système cryptographique ECDSA. Selon The Block, un blog d’experts en cryptomonnaie, ce changement devrait permettre de mieux accueillir les nouveaux investisseurs tout en facilitant la vie des crypto-commerçants qui utilisent déjà le Bitcoin depuis longtemps.

