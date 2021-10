Cryptomonnaies : Shiba Inu est la nouvelle star

Shiba Inu a été lancée en 2020. Son explosion s’élève à plus de 70,000,000%. Et maintenant, elle s’apprête à détrôner DodgeCoin.

La cryptomonnaie a atteint un record de 0,000086 $ mercredi après-midi et se situe actuellement à 0,000073 $, contre 0,00000000001 $ en octobre dernier. Cela donne à l’altcoin une capitalisation boursière de 30 milliards de dollars, ce qui en fait le n ° 11 sur la liste de CoinMarketCap. C’est juste derrière Dogecoin qui cumule à ce jour 31 milliards de dollars.

Le Logo de Shiba Token – Crédits : Shiba Inu

C’est plus de 100% de valorisation en 7 jours dont les possesseurs de Shiba viennent de bénéficier. Et ce mercredi à lui-seul le bond était de 40 %. Listé sur Coinbase et sur Binance, le token a également son propre DEX (Decentralized Exchange). Pas de problèmes de frais et un prix d’une fraction de centime… mélangez tous ces éléments, et vous obtenez la bombe qui est en train d’exploser.

Dodgecoin est écrasé par Shiba Token

Dodgecoin, qui ironiquement utilise aussi un chien comme symbole ne fait pas si bonne figure. Celle-ci doit faire face à des problèmes de développement qui n’avancent pas. Il se dit que son créateur Billy Markus peine à prendre sa place de leader. Ainsi, perdue entre Musk et Markus, la communauté Dogecoin ne sait plus vraiment où donner de la tête. Même Elon Musk, qui vient de rendre public son portefeuille de crypto ne semble plus faire monter la valeur malgré ses Tweets.

Courbe des prix de Shiba Token pour l’année 2021 – Crédits : currency.com

Le Shiba Token est donc au cœur de l’attention. Pendant que tout le marché plonge, ce dernier jaillit de 47 % et gagne des places dans le classement de Coinmarketcap. Si rien n’est fait du côté de Dogecoin pour progresser, son avenir pourrait se situer entre 4 planches, pendant que le Shiba trônera sur le podium, entre le BTC et l’ETH.

Prudence…

Maintenant que l’événement fait la une, nombreux sont ceux tentés d’investir. Néanmoins, de nombreux experts appellent à la prudence. « Avant d’investir dans une cryptomonnaie, il est important de comprendre dans quoi vous investissez et les risques associés, ne suivez pas seulement le battage médiatique», a déclaré, Douglas Boneparth, président de Bone Fide Wealth. N’oubliez pas la règle de base. Achetez à prix bas, vendez à prix haut. À voir > Bitcoin, Litecoin : l’achat automatique des cryptomonnaies rendu possible par Robinhood

Source : Cnet