Black Friday : la superbe TV Samsung QD OLED 55 pouces QE55S95B est à seulement 1249 €

L’arrivée de Samsung en début d’année sur le marché des TV OLED n’est pas passée inaperçue, loin de la. En déboulant avec sa propre technologie, appelée QD OLED, car elle allie les avantages de sa technologie Quantum dots pour produire des couleurs resplendissantes, à ceux des dalles OLED (produites jusqu’en début d’année exclusivement par LG), comme un noir parfait, le constructeur a fait sensation en raison d’une luminosité maximale très élevée, ce qui est généralement une caractéristique des dalles LCD.

Bien qu’il s’agisse de la première TV exploitant la technologie QD OLED, la Samsung QE55S95B fait carton plein et a su séduire toute les rédactions. En la proposant aujourd’hui à seulement 1249 € au lieu de 1999 € habituellement, ce qui correspond à une remise de 37 %, Darty vous donne l’occasion de remplacer votre TV par un modèle qui offre de superbes images le soir, pour regarder des films, mais aussi dans la journée, dans une pièce éclairée. Et, jusqu’à minuit, le code promo DARTY15 vous permet de bénéficier d’une carte cadeau de 120 €.

Samsung QE55S95B > 1249 € chez Darty

La QE55S95B embarque un portail d’applications connectées propriétaire (Tizen), qui s’avère complet, rapide et facile à utiliser. De plus, sur ses 4 ports HDMI 2.1, la TV supporte toutes les fonctions indispensables pour les joueurs exigeants qui possèdent une console de jeu de dernière génération : 4K en 120 Hz, VRR/Freesync, Input Lag minimal, ALLM.

La TV QD OLED de Samsung de distingue également de ses concurrentes par une excellente gestion des reflets, quasi invisibles, et très larges angles de vision. Ainsi, toutes les personnes qui se trouvent dans le salon bénéficient de la même qualité d’affichage, même si elles regardent l’image de biais. D’autre part, il est possible de piloter la QE55S95B à l’aide de commandes vocales adressées aux assistants d’Amazon (Alexa), de Samsung (Bixby) ou de Google, par l’intermédiaire du micro de la télécommande. Originale, cette dernière se recharge soit par un câble USB C, soit par son panneau solaire dorsal.

Seul défaut, la TV ne supporte que la technologie HDR 10+ (et HLG), car le mode Dolby Vision n’est pas reconnu.