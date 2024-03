TV 4K OLED 55 pouces de LG : ce téléviseur passe nettement sous la barre des 1000 €

Changer son téléviseur représente un budget conséquent, il est donc essentiel de ne pas se tromper. Pour faire un investissement intéressant, bénéficiez des réductions est préférable. Actuellement, chez Rue du Commerce, le téléviseur 4K OLED 55 pouces de la marque LG voit son prix chuter de 34 %, il passe donc à 919 € au lieu de 1399 €.

CLIQUEZ ICI POUR ACCEDER A CE BON PLAN

Ce TV OLED LG voit son prix chuter considérablement de 34 %

Cette télévision a de nombreux atouts qui vont vous séduire. Entre le design moderne et épuré, la qualité d’image excellent, et la présence du Dolby Atmos, vous serez sans aucun satisfait de votre achat. Petit rappel, cette pépite passe sous la barre des 1000 € pour être affichée à un tarif final de 919 €.

En allant plus dans les détails, sachez que cette TV possède une dalle écran-white OLED de 55 pouces avec une définition 4K UHD (3840 x 2160 pixels) avec la présence des contrastes infinis, de couleurs vives et des noirs profonds, le tout compatible avec des formats HLG, Dolby Vision IQ et HDR10. A l’intérieur, c’est le processeur Alpha 7 de 6e génération qui va optimiser le tout et vous permettre d’avoir de profiter d’ un rendu d’image optimum. De plus, il dispose d’une classe énergétique G, pour une consommation électrique optimisée.

Les gamers pourront également d’envisager d’acheter ce téléviseur car il intègre des ports HDMI 2.1 qui vous permettront d’utiliser la 4K@120fps.

CLIQUEZ ICI POUR ACCEDER A CE BON PLAN

Toutefois, si vous pensez que cette télévision ne correspond pas à vos critères, prenez quelques instants pour consulter notre guide des meilleurs télévisions, ainsi vous serez certain de faire une bonne affaire avant de passer à l’étape suivante du paiement.