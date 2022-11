Black Friday : le PC portable Acer Aspire 3, pour la bureautique du quotidien, à 399,99 € avec souris et housse !

En passant de 699,99 € à seulement 399,99 €, ce PC portable Acer Aspire 3 est une excellente affaire pour ceux qui recherchent une configuration pour surfer sur le Web, les réseaux sociaux et regarder des photo ou des vidéos.

Les PC portables d’entrée de gamme, qui suffisent bien souvent lorsqu’il s’agit de regarder des photos ou des vidéos Youtube ou Netflix, ou pour de nombreuses tâches du quotidien (mail, réseaux sociaux, Web, musique en streaming, etc.), disposent très souvent d’un équipement très limité quand ils sont vendus aux environs de 400 €. Grâce à cette offre de Darty pour le Black Friday, ce PC portable Acer Aspire 3 fait figure d’exception. Alors qu’il est généralement vendu 699,99 €, il est en promo à seulement 399,99 € (soit une baisse de prix de 42 % !). De plus, jusqu’à minuit, Darty offre une carte cadeau de 30 €.

Bon point, le pack proposé par Darty comprend également une souris Bluetooth, une housse de transport ainsi qu’un abonnement d’un an au pack Office 365.

Acer Aspire A A315-56 > 399,99 € chez Darty

Cet Aspire 3 A315-56 d’Acer offre un bon confort d’affichage, grâce à un écran LCD TN de 15,6 pouces qui affiche des images précises, en Full HD (soit 1920 x 1080 pixels), au format 16:9. Bon point, sa dalle est anti reflet, ce qui permet de bénéficier d’une image de qualité aussi bien en intérieur qu’en extérieur.

Le processeur Intel Core i3 de la configuration date un peu, certes, puisqu’il s’agit d’un modèle de dixième génération (Core i3-1005G1). Il devrait toutefois suffire pour réaliser des tâches simples en ligne (oubliez tout de suite les jeux !). Il intègre deux cœurs (4 threads) fonctionnant à 1,2 / 3,4 GHz. Il est complété par 8 Go de mémoire et un SSD de 256 Go.

Si sa connectique comprend un port Gigabit Ethernet, ce qui est une bonne chose lorsqu’on utilise le PC portable chez soi, aucun port USB C n’est disponible. Seuls 3 ports USB A, dont deux USB 2.0, sont présents, aux côtés de la sortie vidéo HDMI et de la prise casque / micro. Et si le clavier n’est pas rétro éclairé, il présente l’avantage d’intégrer un pavé numérique.