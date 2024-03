Ce PC Acer Aspire Vero AV15 est à prix fou chez Darty

Chez Darty, ce PC Acer bénéficie d’une belle réduction et passe à moins de 600 € au lieu de presque 800 € soit une réduction de 25 %.

Changer son PC représente bien évidemment un budget assez important, il est donc nécessaire de profiter des bons plans pour faire quelques économies. Chez Darty, sachez que le PC Acer Aspire Vero AV15 voit son prix chuter de 25 %, il passe donc de 799,99 € à 599,99 €.

CLIQUEZ ICI POUR ACCEDER A CE BON PLAN

Le PC Acer est à moins de 600 € chez Darty grâce à une belle promo

Habituellement proposé à presque 800 €, c’est donc une très belle offre dont vous allez pouvoir bénéficier chez Darty. Toutefois, attention il faut retenir que l’offre est valable dans la limite des stocks disponibles. Avant de valider vitre commande, voici quelques détails concernant les caractéristiques techniques à connaître.

Concernant la réduction, c’est le modèle Acer AV15-51-56GD qui en bénéficie. Ce modèle léger et compact mesure 36,34 x 23,85 x 1,79 cm pour un poids de 1,8 kilo. Du côté des équipements, vous y retrouverez un clavier azerty, une webcam, un micro et un lecteur d’empreintes digitales.

A l’intérieur, il est équipé d’un processeur Intel-Core i5-1155G7 cadencé jusqu’à 4,5 GHz en mode Turbo Boost et de 16 Go de RAM. Cette configuration assure une belle fluidité tout en vous accordant un espace de stockage important soit un SSD de 512 Go. Grâce à cet espace, tous vos documents seront stockés afin de vous en faciliter l’accès.

Du côté des connectiques, ils sont multiples soit un USB 3.2 Gen 1, USB Type C 3.2, HDMI 2.0 et USB 2.0, ainsi vous pourrez facilement y connecter vos différents périphériques.

CLIQUEZ ICI POUR ACCEDER A CE BON PLAN

Toutefois, si vous avez quelques doutes, prenez le temps de consulter notre comparatif des meilleurs PC portables, ainsi vous serez certain de faire le bon choix avant de valider votre commande.