Le prix du Google Pixel 11 chute de 360 euros sur Amazon à l’occasion du Black Friday. C’est le moment idéal pour craquer et s’offrir ce smartphone haut de gamme à tarif réduit !

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Vous cherchez un smartphone haut de gamme pour vous faire plaisir ou gâter l’un de vos proches à l’approche des fêtes de fin d’année ? Le Black Friday est l’occasion de réaliser de belles économies sur les produits tech. Le Google Pixel 11 (version 256 Go) est notamment proposé au prix de 639 euros (au lieu de 999 euros) sur Amazon, soit une belle réduction de 360 euros. Si ce modèle vous faisait de l’œil, c’est le moment ou jamais de craquer !

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Google Pixel 11 : un smartphone haut de gamme taillé pour la photo et l’IA

Sorti en août dernier, le Google Pixel 11 est un smartphone de 6,3 pouces qui allie compacité, légèreté (197 grammes) et puissance. Il embarque une puce Tensor G6 gravée en 3 nm, épaulée par 12 Go de mémoire vive, ce qui lui assure une utilisation très fluide, y compris avec les applications exigeantes. Le constructeur promet par ailleurs sept ans de mises à jour logicielles, un très bon point.

Concernant l’affichage, son écran OLED (Actua) de 6,3 pouces affiche une définition de 2 424 x 1 080 pixels et bénéficie d’un taux de rafraîchissement adaptatif allant jusqu’à 120 Hz. Très à l’aise sur le volet photo, le Pixel 11 dispose d’un triple module arrière composé d’un capteur principal de 48 MP, d’un ultra grand-angle de 13 MP et d’un téléobjectif de 10,8 MP avec zoom optique x5. Il peut également filmer en 4K à 60 images par seconde.

Côté autonomie, le Pixel 11 dispose d’une batterie de 4 985 mAh qui lui assure jusqu’à 30 heures d’utilisation, selon Google. Il est compatible avec la recharge filaire rapide de 30 W, qui permet de récupérer environ 55 % de batterie en 30 minutes avec un chargeur adapté. La recharge sans fil Qi2.2 est également de la partie, avec une puissance maximale de 25 W.