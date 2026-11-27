Pour vous aider à vous connecter facilement lors de vos voyages à l’étranger, WhatsApp vous permettra bientôt d’acheter et d’installer une eSIM directement dans l’application. La fonction sera lancée très prochainement dans certains pays.

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Alors que le marché de l’eSIM s’est sensiblement diversifié ces dernières années, un nouvel acteur inattendu s’apprête à y faire son entrée : WhatsApp. “Nous vous présentons aujourd’hui une nouvelle façon d’acheter et d’installer une eSIM de données pour vos voyages à l’étranger en quelques étapes seulement, sans quitter l’application”, confirme Meta dans un communiqué.

La procédure sera visiblement “aussi simple que d’envoyer un message”. WhatsApp se chargera automatiquement de configurer l’eSIM sur le smartphone. Celle-ci s’activera dès que l’appareil se connectera au réseau du pays hôte, vous permettant de continuer à utiliser le même numéro de téléphone à l’étranger. Plus besoin de “chercher la boutique de l’aéroport la plus proche pour acheter une carte SIM locale, un café avec une connexion Wi-Fi ou à cumuler des frais d’itinérance”, souligne Meta.

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Acheter une eSIM directement sur WhatsApp sera bientôt possible

D’après le code de la version bêta 2.26.47.4 de l’app, vous pourrez rechercher une destination par pays ou par région, ou opter pour une offre couvrant plusieurs destinations à travers le monde. Il vous suffira ensuite de choisir le forfait visé, puis de procéder au paiement directement dans la messagerie.

Vous recevrez une notification dès que la connexion sera effective. WhatsApp vous avertira également lorsque votre forfait sera sur le point d’être épuisé. Pour le moment, peu d’informations ont été dévoilées sur cette fonction qui devrait s’avérer pratique pour les voyageurs. Meta va notamment collaborer avec des fournisseurs d’e-SIM et plusieurs opérateurs comme Jio, Smart Axiata, Smart Communications, Verizon et d’autres.

La fonctionnalité sera “bientôt” lancée dans “certains pays” que Meta s’est bien gardé de révéler. Elle apparaîtra dans l’application dès qu’elle sera disponible pour vous.