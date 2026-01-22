Soldes d’hiver : découvrez les meilleurs smartphones à moins de 300 € sur Amazon

Que vous ayez besoin de remplacer un appareil vieillissant ou que vous cherchiez un smartphone fiable à offrir, cette période est idéale pour faire un achat malin.

Meilleurs smartphones à moins de 300 euros

Changer de smartphone sans exploser son budget est tout à fait possible en ce début d’année. Alors que beaucoup pensent devoir attendre le prochain Black Friday pour faire de bonnes affaires, les soldes d’hiver prouvent le contraire. À cette occasion, Amazon frappe fort en appliquant des réductions importantes sur une sélection de téléphones réputés pour leur excellent rapport qualité-prix.

Des marques comme Samsung, Xiaomi et Honor, déjà reconnues pour proposer des modèles accessibles, voient leurs prix encore baisser grâce aux promotions hivernales. Plusieurs smartphones performants sont désormais disponibles à moins de 300 euros, avec en prime la livraison gratuite et des retours possibles sous 30 jours.

Samsung Galaxy A56

Le Galaxy A56 reste une valeur sûre pour ceux qui recherchent un excellent rapport qualité-prix sans faire trop de concessions. Proposé à 293 euros, il s’inspire des modèles premium avec son écran Super AMOLED de 6,7 pouces, son autonomie confortable pouvant atteindre 29 heures en lecture vidéo et des mises à jour logicielles garanties jusqu’en 2031.

Samsung Galaxy A35

Parmi les modèles les plus intéressants, le Samsung Galaxy A35 tire clairement son épingle du jeu. Affiché à 225 euros au lieu de plus de 350 euros, il séduit par son écran Super AMOLED de 6,6 pouces et son module photo arrière à trois capteurs. Un smartphone équilibré, idéal pour un usage quotidien.

Honor 400 Lite

Disponible à 199 euros pendant les soldes, le Honor 400 Lite mise sur un design soigné et une bonne robustesse. Son écran AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 3 500 nits constitue l’un de ses principaux atouts.

Xiaomi Redmi Note 14

Difficile de passer à côté du Xiaomi Redmi Note 14, souvent considéré comme une référence dans sa catégorie. Grâce à une remise de 41 %, il tombe à 147 euros. Il combine un grand écran AMOLED de 6,67 pouces, un capteur photo principal de 108 Mpx et une puce MediaTek Helio G99-Ultra, offrant des performances solides à ce niveau de prix.

Samsung Galaxy A16

Pour les budgets les plus serrés, le Samsung Galaxy A16 reste une option intéressante. Proposé à seulement 115 euros, ce téléphone conserve un grand écran AMOLED de 6,7 pouces et un capteur photo de 50 Mpx, avec un suivi logiciel assuré jusqu’en 2030.

