Un pirate est parvenu à voler les données personnelles de certains clients de 1Password. Si les mots de passe n’ont pas été compromis, les informations interceptées risquent d’alimenter des campagnes de phishing ciblé. La prudence est donc de mise.

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Un pirate est parvenu à percer les défenses de 1Password, dérobant des informations personnelles appartenant à un sous-ensemble de clients. “Vos données de coffre-fort, les éléments qu’il contient et les clés qui les protègent sont intacts et n’ont pas été affectés. 1Password n’a pas accès à votre mot de passe ni à vos clés secrètes“, tente de rassurer le gestionnaire de mots de passe.

Parmi les informations dérobées figurent notamment les noms, les adresses e-mail, les identifiants de compte, les dates de création et de dernière connexion, les clés publiques, les paramètres du protocole “Secure Remote Password” (SRP), ainsi que d’autres métadonnées associées aux comptes. Des jetons présents dans certains liens d’invitation (provisionnement et récupération de compte) ont également été copiés.

Cyberattaque de 1Password : attention aux messages de phishing

Ces informations ne permettent pas, à elles seules, de s’infiltrer directement dans les comptes des utilisateurs. Le risque immédiat tient plutôt en un mot : phishing. Avec ces données, les cybercriminels pourraient mettre sur pied des campagnes d’hameçonnage crédibles. Les utilisateurs risquent ainsi de recevoir de faux SMS, courriels et appels se faisant passer pour 1Password. Il ne faut surtout pas donner suite à ces sollicitations, ni cliquer sur les liens qu’elles contiennent.

“Soyez vigilant face aux tentatives d’hameçonnage qui prennent la forme de courriels, de SMS ou d’appels inattendus mentionnant 1Password, des invitations ou des tentatives de récupération de compte”, alerte ainsi 1Password. Le gestionnaire de mots de passe rappelle qu’il ne vous sollicitera jamais pour vous demander votre mot de passe ou votre clé secrète.

‼️ BREAKING: 1Password was hacked. An attacker hijacked an employee's GitHub account, pushed malicious code to its backend and downloaded some customer account records.



Names, emails and some recovery tokens were taken.



1Password says vaults and their keys were not accessed. pic.twitter.com/QODPAegvSd — International Cyber Digest (@IntCyberDigest) November 25, 2026

Les bons réflexes à adopter

Voici ce qu’il faut faire pour se prémunir des escroqueries :

Ne cliquez pas sur les liens suspects : si un message vous invite à vous connecter à votre compte ou à récupérer vos accès, passez directement par l’application officielle ou le site de 1Password pour vérifier l’information.

: si un message vous invite à vous connecter à votre compte ou à récupérer vos accès, passez directement par l’application officielle ou le site de 1Password pour vérifier l’information. Saisissez uniquement votre mot de passe et votre clé secrète sur les portails de connexion officiels : assurez-vous d’avoir ouvert vous-même l’application ou saisi l’adresse du site dans votre navigateur.

: assurez-vous d’avoir ouvert vous-même l’application ou saisi l’adresse du site dans votre navigateur. Méfiez-vous des demandes de vérification inhabituelles : votre clé secrète n’est nécessaire que lors de votre première connexion sur un nouvel appareil ou navigateur.

: votre clé secrète n’est nécessaire que lors de votre première connexion sur un nouvel appareil ou navigateur. Conservez vos identifiants en lieu sûr : votre clé secrète et votre mot de passe doivent rester confidentiels et protégés.

: votre clé secrète et votre mot de passe doivent rester confidentiels et protégés. Signalez toute activité suspecte : en cas de doute sur un message ou une sollicitation, contactez directement l’assistance à l’adresse support@1password.com.

À lire > LastPass : les données et mots de passe de tous les utilisateurs ont été dérobés par des hackers

Un compte GitHub professionnel compromis

Mais comment l’attaquant est-il arrivé à ses fins ? Selon les premiers éléments de l’enquête, il aurait d’abord compromis le compte GitHub professionnel d’un employé de 1Password pour accéder à du code source privé et pousser du code malveillant vers des services backend, lui permettant de télécharger les données administratives de certains clients.

Le pirate aurait aussi copié du code source de dépôts privés et accédé au système CI/CD, qui contient des secrets d’infrastructure, d’où le renouvellement ou la rotation de tous les identifiants potentiellement exposés. 1Password affirme avoir rapidement désactivé le compte GitHub compromis, révoqué le jeton d’accès utilisé par l’attaquant et supprimé les accès qu’il avait créés.

Le gestionnaire a également renforcé ses contrôles internes de GitHub, de son système CI/CD et des différents points d’accès à son infrastructure. “Aucune preuve interne de prise de contrôle ou de compromission de comptes utilisateurs n’a été validée via l’utilisation de jetons d’approvisionnement de comptes exposés”, assure-t-il.

Un petit nombre d’utilisateurs concernés par l’exposition des jetons ont été directement avertis par 1Password. L’éditeur a renforcé la sécurité en allongeant les codes de vérification envoyés pour valider une invitation de provisionnement ou une procédure de récupération de compte. “Afin de limiter les risques qu’un tiers malveillant parvienne à deviner le code, nous l’avons étendu de six à dix caractères alphanumériques. Le décryptage par force brute est ainsi pratiquement impossible“, explique-t-il.