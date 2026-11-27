Sur Leboncoin, l’effet GTA 6 se fait pleinement ressentir : les PS5 et les Xbox Series X/S s’arrachent comme des petits pains. Mais gare aux annonces frauduleuses qui profitent de cet engouement pour piéger les acheteurs.

© Gemini / Tom’s Guide

Ces dernières semaines, de nombreux joueurs ont réalisé qu’il leur fallait une console compatible avec GTA 6. Pour éviter de la payer au prix fort, certains se ruent sur les plateformes de revente entre particuliers. Auprès de Tom’s Guide, Leboncoin confirme ainsi “un regain de recherches pour les Xbox Series S et X autour de la sortie de GTA VI”, chiffres à l’appui.

En comparant deux périodes de quatre jours, du 9 au 12 novembre puis du 16 au 19 novembre, le site de petites annonces constate une explosion de la demande. Les recherches portant sur la “Xbox Series X” passent ainsi de 119 627 à 236 444, soit une hausse de 98 %. Celles portant sur la “Xbox Series S” bondissent de 298 737 à 611 686, soit 105 % de plus.

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GTA 6 provoque une ruée sur les consoles d’occasion

“Le 19 novembre, jour de sortie du jeu, les recherches atteignent un pic pour les deux consoles : 89 128 pour la Series X et 232 671 pour la Series S, en hausse de 33 % par rapport à la veille”, nous révèle Leboncoin qui précise que “ces chiffres mesurent les recherches, pas les achats ni la rapidité avec laquelle les annonces sont réservées ou vendues”.

Dans un communiqué, le site avait déjà révélé une tendance similaire pour les consoles de Sony. En comparant les deux mêmes périodes de quatre jours, la plateforme a constaté une hausse de 98 % des recherches “PS5”, qui passent de 1 185 704 à 2 347 543. Les recherches “PS5 Pro” ont quant à elles augmenté de 65 %, passant de 75 391 à 124 684. On observe également un pic le 19 novembre : 847 398 recherches pour la PS5 et 48 003 pour la PS5 Pro.

Il est toutefois difficile de mettre la main sur une console d’occasion tant la concurrence entre acheteurs est féroce. Un terreau fertile pour les escrocs qui multiplient les annonces frauduleuses. “Certains signaux doivent alerter les acheteurs : un prix anormalement bas, une demande de paiement en dehors de la plateforme, un vendeur qui souhaite poursuivre les échanges par SMS ou par email, ou encore l’envoi de liens externes”, alerte la plateforme.

PS5, Xbox Series : attention aux annonces frauduleuses sur Leboncoin et Vinted

Ne cliquez ainsi jamais sur les liens suspects et ne communiquez jamais vos coordonnées bancaires en dehors du parcours sécurisé. Leboncoin invite aussi les acheteurs à consulter le profil du vendeur, ses avis et son historique de transactions. Et de lister ses dispositifs de protection : “Pour réduire les risques lors d’un achat, nous recommandons de conserver les échanges dans la messagerie intégrée et d’utiliser la Transaction Sécurisée, que la transaction ait lieu à distance ou en face à face”.

Le diable peut toutefois se nicher dans les détails. Sur Leboncoin comme sur Vinted, des malfrats glissent discrètement une mention “Attention, je vends uniquement une photo de la PS5” ou “seule la photo est incluse, la console n’est pas expédiée” pour tromper les acheteurs peu attentifs. D’où l’importance de bien lire les annonces en long et en large.